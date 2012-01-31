ماشاء الله عظیمی در گفتگوی مشروح با مهر در خصوص جدیدترین اقدامات صورت گرفته برای واگذاری 100 هزار کارت اعتباری خرید کارگران تا پایان سال جاری که قرار است 25 درصد آن از طریق بانک توسعه تعاون و مابقی نیز از سوی بانک های قرض الحسنه و رفاه کارگران انجام شود، گفت: 25 هزار کارت اعتباری خرید کارگران از سوی بانک توسعه تعاون پیش بینی و واگذار خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون، اظهار داشت: یکی از بانک های حاضر در مرحله اول واگذاری 100 هزار کارت اعتباری خرید کارگران، بانک تخصصی بخش تعاون است که به صورت داوطلبانه وارد این طرح شده است.

ورود داوطلبانه به پروژه کارت اعتباری

عظیمی ادامه داد: مکانیزم انجام طرح میزان نیازمند یک سامانه مشترک است که با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت باید انجام شود. از این طریق می توان مزیت های طرح واگذاری کارت اعتباری کارگران را محقق کرد.

وی خاطر نشان کرد: البته اجرای این طرح در نگاه اول جنبه های حمایتی از کارگران را مدنظر قرار می دهد که از بخش های آسیب پذیر جامعه هستند. افزایش توان خرید مایحتاج جامعه کارگری و تقویت این بخش از اهدا مدنظر در این طرح است.

این مقام مسئول در بخش تعاون، با اشاره به اینکه واگذاری کارت های اعتباری خرید برای مصرف کننده می تواند حمایت از سبد خرید کارگران را در پی داشته باشد، اظهار داشت: پیش بینی شده است تا با اولویت واحدهای بحرانی، مشکل دار و واحدهای نمونه طرح واگذاری کارت های اعتباری خرید کارگران در فاز اول اجرایی شود.

اعلام 3 اولویت اصلی در واگذاری

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون، اظهار داشت: با این اولویت ها کار دنبال می شود اما به شکل ظاهری تقویت سبد تقاضای افراد مشمول را دنبال می کند. از آنسو در بین کارگران نیز شرکت های تعاونی فعالیت دارند و آن بخشی هم که توسط بانک توسعه تعاون مورد حمایت قرار خواهد گرفت، شرکت های تعاونی است.

به گفته عظیمی، نکته بعدی این است وقتی گفته می شود فراهم کردن امکان خرید کالای ایرانی، نه تها تقاضا برای خرید کالای ایرانی بلکه تولید نیز در داخل کشور و از طریق بنگاه ها تقویت خواهد شد. در واقع باید گفت هدف اصلی و پنهان این طرح تحریک تولید کالای ایرانی است.

وی با اشاره به این مطلب که کارت های اعتباری خرید نیز هوشمند خواهند بود، گفت: این هدف برای آنها تعریف شده است که از طریق فروشگاه های خاصی بتوان کالای ایرانی را خریداری کرد و غیر از کالای ایرانی امکان خرید با این کارت ها وجود نخواهد داشت.

حمایت از کالای ایرانی، خرید وارداتی ممنوع

مدیرعامل بانک توسعه تعاون، بیان داشت: از این طریق فروش کالای ایرانی و مصرف آن به فرهنگ تبدیل خواهد شد و از سویی نیز شدیدا از سوی خریداران داخلی مورد حمایت خواهد بود.

عظیمی خاطر نشان کرد: شعار ما در این طرح "تولید ملی، مصرف همگانی" است اما نکته بعدی این خواهد بود که این طرح نیازمند همکاری همه بانک ها است و همه باید با این دیدگاه به این طرح کمک کنند و بخش زیادی از مشکلات مردم با این نوع نگاه حل خواهد شد.

وی با اعلام اینکه برای واگذاری کارت های اعتباری کارگران 4 درصد نیز نرخ سود پیش بینی شده است، تصریح کرد: ساز و کار اجرای این طرح به صورت قرض الحسنه خواهد بود.

واگذاری گسترده کارت‌ها با اعلام وزیر

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون، تاکید کرد: البته در این زمینه محاسبات پیچیده و دقیقی انجام شده است و به دنبال افزایش ضریب هوشمندی کارت ها هستیم.

این مقام مسئول در بخش تعاون با اشاره به این موضوع که آغاز اجرای طرح و واگذاری ها به کارگران بزودی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام خواهد شد، گفت: در حال حاضر ما برای پرداخت تسهیلات آمادگی لازم را داریم و از دو منبع رایج نیز برای این کار استفاده خواهیم کرد.

عظیمی در بخش دیگری از سخنانش در ارتباط با نحوه اولویت بندی کارگران مشمول دریافت کارت های اعتباری خرید کارگران، اظهار داشت: این اولویت بندی ها در کشور احصاء شده است و در فاز اول اجرا اطلاعات مربوط به 236 هزار کارگر مشخص شد.

شناسایی 236هزار کارگر در فاز اول

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون، تصریح کرد: البته 100هزار نفر از این افراد در مرحله اول کارت های اعتباری خود را خواهند گرفت و با 3 اولویت مشاغل سخت و زیان آور مانند معدن، واحدهای نمونه صنعتی و دیگری واحدهای بحرانی کار دنبال می شود.

وی با اعلام اینکه با بررسی در این واحدها، اولویت بندی ها برای دریافت کارت اعتباری کارگران احصاء شده است، اظهار داشت: پیش بینی هایی نیز برای نحوه تضمین کارت های اعتباری کارگران صورت گرفته است.

عظیمی درباره موضوع مربوط به تضمین کارت های اعتباری خرید کارگران و اینکه کارفرمایان تمایلی به سپردن وثیقه یا تضمین نزد بانک ها برای کارگران خود نشان نداده اند و در برخی موارد عنوان شد که ممکن است کارگران به صورت مقطعی در بنگاه ها حضور داشته باشند و این امکان برای کارفرما در تضمین نیروی تحت پوشش خود برای دریافت کارت اعتباری از بانک وجود ندارد، گفت: رئیس جمهور در سفر هیئت دولت به استان ایلام راهکار حل این مشکل را ارائه کرد.

حساب یارانه؛ راهکار رئیس جمهور برای حل مشکل تضمین

این مقام مسئول در بخش تعاون تاکید کرد: مقرر شد که حساب یارانه فرد وام گیرنده به عنوان ضامن مشمولان دریافت کننده کارت اعتباری از سوی بانکها پذیرفته شود.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون تصریح کرد: البته این موضوع نیز از دو روش خواهد بود، اولا اینکه کارگران بتوانند به صورت ضربدری ضامن همدیگر شوند و از سویی نیز کارگران با پرکردن فرمی به بانک اجازه دهند در صورت عدم پرداخت اقساط ماهیانه، بانک بتواند از حساب یارانه افراد برداشت کند.

اقساط 62هزار تومانی 24ماهه

عظیمی در ارتباط با میزان اقساط ماهیانه کارت های اعتباری خرید کارگران، اعلام کرد: اقساط ماهیانه در ماه کمی بیش از 62هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت آن نیز 24ماهه است.

وی در پایان سخنانش، گفت: در حال حاضر کارت های بانکی در بانک توسعه تعاون آماده واگذاری شده است و مشکل اعتبار آن هم وجود ندارد و کار برای این منظور و اجرای مرحله اول کار برنامه ریزی شده است.