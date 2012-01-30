اخبار کوتاه ورزشی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی وزنه برداری نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که از روز گذشته به میزبانی قزوین در سالن جهان پهلوان تختی این شهر آغاز شده است امروز نیز در اوزان 94، 105 و به اضافه 105 کیلوگرم ادامه یافت.



در این دوره از رقابت ها 160 وزنه بردار در قالب 25 تیم از یگان ها و پادگان های نیروی زمینی ارتش شرکت کرده اند.

در رقابتهای انجام شده در دسته 62 کیلوگرم این رقابت ها محمد فاطمی از گروه 33 تهران با مهار وزنه 241 کیلوگرم (101 در یک ضرب و 140 در دو ضرب) به مقام نخست دست یافت، امید رییعی از 04 بیرجند با 225 کیلوگرم (105 در یک ضرب و 120 در دو ضرب) و سعید کورانی از لشگر 81 کرمانشاه با مهار وزنه 203 کیلوگرم (91 در یک ضرب و 112 در دوضرب) به ترتیب دوم و سوم شدند.

در وزن 69 کیلوگرم سجاد بهروزی ملی پوش کشورمان از لشگر 77 خراسان با مجموع 289 کیلوگرم توانست عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

همچنین میلاد حیاتی از لشگر81 کرمانشاه با مجموع 250 کیلوگرم در حرکات یک ضرب و دو ضرب و آرش حسین پور از لشگر 21 تهران با مجموع 230 کیلوگرم در رده دوم و سوم جای گرفتند.

در وزن 77 کیلوگرم مرتضی رضائیان نائب قهرمان جوانان جهان از 04 بیرجند با مجموع 310 کیلوگرم به مقام قهرمانی رسید، کیقباد رستمی از تیپ 35 کرمانشاه با مجموع 272 کیلوگرم در مکان دوم ایستاد و یونس نوری از هوانیروز با مجموع 250 کیلوگرم سوم شد.

در دسته 85 کیلوگرم این رقابت ها نیز علی اسدی از گروه 99 تهران با مجموع 295 کیلوگرم به مقام نخست دست یافت، سید احسان جاهد از گروه 401 تهران با مجموع 288 کیلوگرم در رده دوم جای گرفت و حمید اللهیاری از لشگر 21 تبریز با مجموع 278 کیلوگرم در سکوی سوم ایستاد.

این رقابتها امروز دوشنبه با رقابت ورزشکاران اوزان 94، 105 و به اضافه 105 کیلو گرم به پایان خواهد رسید.



برگزاری مسابقات تنیس فجر



دبیر هیئت تنیس روی میز استان قزوین گفت: به مناسبت گرامیداشت سی و سومین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، مسابقات پینگ پنگ جام فجر در چهار رده سنی برگزار می شود.

ابوالفضل حمزه ای اظهارداشت: این رقابت ها به صورت باشگاهی در رده سنی بزرگسالان و انفرادی در رده نونهالان، نوجوانان و جوانان و بزرگسالان برگزار می شود.

وی اضافه کرد: رقابت های تنیس روی میز باشگاهی استان قزوین (جام فجر) از 13 بهمن ماه در سالن پینگ پنگ مجموعه ورزشی غدیر به صورت تیمی در دو روز برگزار خواهد شد.

به گفته حمزه ای مسابقات انفرادی بزرگسالان نیز 16 و 17 بهمن ماه، رقابتهای انفرادی در روزهای 18 و 19 ، رده سنی پیشکسوتان 20 بهمن ماه و رقابت های نونهالان نیز 21 بهمن ماه امسال برگزار می شود.

این مسئول ورزشی تصریح کرد: در سایر مناطق استان نیز مسابقات پینگ پنگ با هماهنگی هیئت ها و ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها برگزار و مراسم تجلیل و اهداء مدال و جوایز مسابقات پینگ پنگ جام فجر قزوین نیز در روز 23 بهمن انجام خواهد شد.

دبیر هیئت تنیس روی میز قزوین از حضور چهار تنیسور استان در رقابت های آزاد (اوپن) و دسته برتر قهرمانی کشور در زنجان خبر داد و یادآورشد: با مشخص شدن نفرات برتر در مسابقات انتخابی که در حال برگزاری است، تنیسورهای برتر قزوین انتخاب و دوازدهم بهمن ماه به زنجان اعزام می شوند.

برگزاری مسابقات کشتی سنتی لوچو قزوین



رقابت های کشتی سنتی "لوچو" قزوین به مناسبت دهه فجر و انتخاب ورزشکاران تیم استان برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور برگزار شد.



این مسابقات در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از سوی هیئت ورزش های روستایی و عشایری در چوبیندر قزوین برگزار شد.

در رده سنی نوجوانان این رقابت ها و در وزن منهای 60 کیلوگرم، حسین صالحی از آبیک عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد، محمد برزگر سلطانی از بوئین زهرا در وزن منهای 70 کیلوگرم و رسول شفیعی در به اضافه 70 کیلوگرم از تاکستان اول شدند.

در رده سنی جوانان نیز در اوزان منهای 60 محمد رضا سلطانی و در به اضافه 70 کیلوگرم حافظ اسلامی هر دو از آبیک عنوان نخست را بدست آوردند.



همچنین محمدرضا مرادیان از بوئین زهرا و محمدجعفر نانکلی از چوبیندر به ترتیب در وزن های منهای 80 و به اضافه 80 کیلوگرم مقام قهرمانی را از آن خود کردند.

در رده سنی بزرگسالان این مسابقات نیز مهدی زارعی از بوئین زهرا نیز در وزن منهای 85 کیلوگرم به قهرمانی رسید و در وزن به اضافه 85 کیلوگرم نیز ابوالفضل صدری از تاکستان به عنوان نخست دست یافت.

کشتی سنتی لوچو از ورزشهای اختصاصی مناطق شمالی کشور و پایگاه اصلی آن استان مازنداران است.