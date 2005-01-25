خلبان بر فراز شب طلايي اسكار اوج مي گيرد

به گزارش خبرنگارسينمايي"مهر" آكادمي هنرها وعلوم فيلمهاي متحرك درروز 25 ژانويه ( 6 بهمن ) اسامي نامزدهاي هفتاد وهفتمين مراسم اسكار را اعلام كرد.

"فرانك پيرسون" رييس آكادمي و" آدريان برودي " ازجمله چهره هاي نام آشنايي بودن كه 10نامزد 24 رشته موجود را معرفي كردند.دوستداران سينما امسال شاهد رقابت دوفيلم "خلبان " ساخته " مارتين اسكورسيسي " و" بچه ميليون دلاري " به كارگرداني " كلينت ايستوود " براي كسب جوايزشب طلايي اسكارخواهند بود.

اين دوفيلم دررشته بهترين فيلم شانه به شانه هم حركت مي كنند اين درحاليست كه كارگردانهايشان نيزدررشته بهترين فيلمسازبايكديگربه رقابت مي پردازند با اين وجود فيلم " خلبان " با نامزد شدن در11 رشته همچنان يكه تازست وفيلمهاي " بچه ميليون دلاري " و" درجستجوي ناكجا آباد " هردوبا نامزدي در7 رشته درصدد تثبيت جايگاهشان هستند.

آكادمي اسكار امسال نيزمانند سالهاي گذشته با انتخابهايش سروصداهاي بسياري را بوجود آورد. به رغم اينكه ازمدتها پيش نام " خاويرباردم " هنرپيشه فيلم " درياي درون " و" پل گياماتي" بازيگر" خيابانهاي يك طرفه " به عنوان شانس برتركسب جوايربهترين هنرپيشه مرد ذكرمي شد ، اين آكادمي حتي ازمعرفي اين دونام درميان نامزدها سرباززد.

درفهرست نامزدهاي دريافت بهترين فيلم سال همانگونه كه پيش بيني مي شد فيلمهاي "خلبان "، " درجستجوي ناكجا آباد "، "بچه ميليون دلاري "، "ري " و" خيابانهاي يك طرفه " به چشم مي خورند.

اين درحاليست كه خالق اين فيلمها دربخش بهترين فيلمسازجاي دارند با اين تفاوت كه امسال سال نسبتا خوبي براي سينماي انگليس بوده است چرا كه " مايك لي " كارگردان فيلم " ويرا دراك " نيزدراين ليست به چشم مي خورد.نكته جالب توجه دررشته بهترني هنرپيشه مرد اين است كه بازيگرتازه نفسي چون " لئوناردوديكاپريو" كه اميد بسياري به پيروزيش وجود دارد بايد با هنرپيشه كهنه كاري چون " كلينت ايستوود " به رقابت بپردازد. بي ترديد هنرپيشه خستگي ناپذيرسينما اين روزها اوقات خوشي را سپري مي كند چرا كه واپسين ساخته اش نه تنها نامزدي بهترين كارگرداني را برايش به ارمغان آورده بلكه وي را دررشته بهترين هنرپيشه نيزجاي داده است. دررشته بهترين هنرپيشه نقش مكمل مرد نيز" جيمي فاكس " ازاقبال بسياري برخورداراست .اوبا ايفاي نقش اصلي درفيلم "ري " تحسين منتقدان را برانگيخت وبا حضوردرفيلم " وثيقه " براي نقش مكمل نامزد شد . تاريخ برگزاري مراسم آكادمي ثابت كرده كه دردست داشتن دونامزدي اسكارهمواره ثمربخش بوده است. دررشته بهترين هنرپيشه نقش اصلي زن انتخاب كمي دشوارست.منتقداني كه بازي " هيلاري سوانك " را درفيلم " بچه ميليون دلاري " ديده اند بي ترديد وي را شايسته دريافت جايزه اسكارمعرفي كرده اند اما ازآنجايي كه اين هنرپيشه درسن 29 سالگي تنديس اسكاربهترين هنرپيشه زن را براي بازي درفيلم " پسران گريه نمي كنند " دريافت كرده است ازشانس كمتري برخوردارست چرا كه آكادمي تا به حال چنين استقبال گرمي را ازهنرپيشگان جوان به عمل نياورده است. ازديگرهنرپيشگاني كه ازشانسهاي برتركسب اين جايزه هستند مي توان به "اميلدا استوانتون "بازيگرفيلم " ويرا دراك " اشاره كرد .اگرآكادمي امسال جايزه را به وي اختصاص دهد بي ترديد غريب نوازي كرده وهنرپيشه اي ازانگستان را به عنوان بازيگربرترسال معرفي كرده است.با اين وجود تنها شب طلايي اسكارست كه برگزيدگان نهايي را معرفي مي كند.

فهرست كامل نامزدهاي دريافت جوايزاسكاربه شرح ذيل است :

بهترين فيلم :

"خلبان "، " درجستجوي ناكجا آباد "، "بچه ميليون دلاري "، "ري " و" خيابانهاي يك طرفه ".

بهترين كارگرداني :



"خلبان " ،"بچه ميليون دلاري "، "ري "،"خيابانهاي يك طرفه " و"ويرا دراك "

بهترين هنريپشه نقش اصلي مرد:

" دان چيدل " براي فيلم "هتل رواندا "،" لئوناردوديكاپريو" براي فيلم "خلبان "،"جاني دپ "براي فيلم " درجستجوي ناكجا آباد "،" كلينت ايستوود" براي فيلم "بچه ميليون دلاري "، "جيمي فاكس "براي فيلم " ري".

بهترين هنرپيشه نقش مكمل مرد:

"آلن الدا " براي فيلم "خلبان "،" توماس هادن چرچ "براي فيلم "خيابانهاي يك طرفه "، " جيمي فاكس" براي فيلم " وثيقه "،"مورگان فريمن " براي فيلم "بچه ميليون دلاري "،" كليواوون " براي فيلم " نزديكتر".

بهترين هنرپيشه نقش اصلي زن :

"انت بنينگ " براي فيلم " جوليا بوددن "، "كاتالينا ساندينومورينو" براي فيلم "سقوط ماريا اززيبايي"، "اميلدا استوانتون " براي فيلم " ويرا دراك "، "هيلاري سوانك " براي فيلم " بچه ميليون دلاري " و "كيت وينسلت " براي فيلم "درخشش ابدي يك ذهن بي عيب ".

بهترين هنرپيشه نقش مكمل زن :

"كيت بلانچت " براي فيلم "خلبان "، "لورا لني " براي فيلم "كينزي "،" ويرجينيا مادسن " براي فيلم " خيابانهاي يك طرفه " ،" سوفي اوكونيدو" براي فيلم "هتل رواندا"،" ناتالي پورتمن " براي فيلم "نزديكتر".

بهترين فيلمنامه اورژينال :

"خلبان" ، "درخشش ابدي يك ذهن بي عيب " ،" هتل رواندا "،" خانواده باورنكردني " و" ويرا دراك ".

بهترين فيلمنامه اقتباسي :

"پيش ازغروب "،" درجستجوي ناكجا آباد"،" بچه ميليون دلاري"،"يادداشتهاي موتورسيكلت "،"خيابانهاي يك طرفه "

بهترين فيلم خارجي :

"همانگونه كه دربهشت است "،" همسرايان "،" زوال "،" درياي درون " ،" ديروز "

بهترين اثربلند انيميشن :

" خانواده باورنكردني "،" داستان كوسه ماهي "،" شرك دو"

بهترين كارگرداني هنري :

"خلبان "، " درجستجوي ناكجا آباد "،" مجموعه رويدادهاي ناگوار"،" شبح اوپرا"،" "يك نامزدي طولاني مدت"

بهترين فيلمبرداري :

" خلبان "،"خانه خنجرهاي پردار"،" مصيبتهاي مسيح "،" شبح اوپرا "،"يك نامزدي طولاني مدت "

بهترين طراحي لباس :

"خلبان "،" درجستجوي ناكجا آباد "،"مجموعه اي ازرويدادهاي ناگوار"،"ري "،"تروا"

بهترين اثربلند مستند :

"به دنيا آمده درخانه فساد "،" داستان شترگريان "،" براي من اندازه بزرگش "،" توپك : رستاخيز"،" پيچ وتاب سرنوشت "

بهترين تدوين فيلم :

"خلبان "،" وثيقه "،" درجستجوي ناكجا آباد "،" بچه ميليون دلاري "،" ري "

بهترين چهره پردازي :

"مجموعه اي ازرويدادهاي ناگوار"،"مصيبتهاي مسيح "،" درياي درون "

بهترين پارتيتوراورژينال :

"درجستجوي ناكجا آباد "،" هري پاتروزنداني آزكابان "،" مجموعه اي ازرويدادهاي ناگوار"،" مصيبتهاي مسيح "،"دهكده " .

بهترين آهنگ اورژينال :

" اتفاقي عاشق شدن " درانيميشن "شرك دو"، آهنگ فرانسوي در فيلم " يادداشتهاي موتورسيكلت "، " باوركن " درفيلم " قطاراكسپرس قطبي "،" تنها بودن را ياد بگير" درفيلم " شبح اوپرا "، " به مسيرت نگاه كن " درفيلم "همسرايان ".

بهترين ميكس صدا :

"خلبان "،" خانواده باورنكردني "،" قطاراكسپرس قطبي" ،" ري "،" مرد عنكبوتي دو"

بهترين تدوين صدا :

" خانواده باورنكردني " ،" قطاراكسپرس قطبي" ،" مرد عنكبوتي دو".

بهترين جلوه هاي ويژه :

" هري پاتروزنداني آزكابان " ، " من، روبات "،" مرد عنكبوتي دو".

بهترين اثركوتاه مستند :

" وهم گرايي يك دنياست "،" بچه هاي لنين گراتسكي " ،" چوب جنگلي "،" زمانهاي قدرتمند : قدم رو كودكان" ، "مشكلات خواهررز"

بهترين اثركوتاه انيميشن :

"پسرتولد " ، "گوفربروك "،" سگ راهنما "،" لورنزو"،" رايان "

بهترين فيلم كوتاه زنده متحرك :

"همه چيزدراين كشوربايد"،" تروريستهاي كوچك "،" درصبح 7:35 "،"دوخودرو، يك شب " ،" زنبور"