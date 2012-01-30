به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تمرین تیم فوتبال استقلال پس از پیروزی برابر تراکتورسازی از ساعت 13 امروز دوشنبه و در حضور 30 تماشاگر در ورزشگاه دستگردی برگزار شد. پرویز مظلومی نخستین نفری بود که امروز در محل تمرین حضور یافت اما با توجه به بسته بودن در ورودی رختکن‌ها، حدود 15 دقیقه پشت در معطل ماند!

در این تمرین مهدی رحمتی، علی حمودی، پژمان منتظری و مهدی امیرآبادی زیر نظر مولایی، مربی بدنساز تیم استقلال قبل از شروع مراحل آماده سازی تیم حدود 15 دقیقه وزنه زدند و سپس در تمرینات گروهی شرکت کردند. حنیف عمران‌زاده هم به دلیل سرماخوردگی شدید، پس از حدود پنج دقیقه صحبت با پرویز مظلومی و کادر پزشکی تنها شاهد تمرین همبازی‌های خود بود.

مجتبی جباری که در بازی با تراکتورسازی از ناحیه رباط پا کمی دچار آسیب دیدگی شده است، امروز در تمرین حضور نداشت و طبق اعلام رضایی پزشک تیم برای مداوای پایش به کلینیک رفته است.

در ابتدای تمرین پرویز مظلومی حدود 10 دقیقه برای بازیکنان صحبت کرد و پس از صحبت‌های این مربی بازیکنان استقلال زیر نظر مربی بدنساز خود به دویدن پرداخته و پس از حدود 10 دقیقه بازیکنانی که مقابل تراکتورسازی به میدان رفته بودند دور زمین دویده و کارهای کششی و سرعتی انجام دادند و بنا به دستور کادر فنی جهت رفع خستگی به استخر رفتند.

سایر بازیکنان زیر نظر "میشائیل هنکه" و بهتاش فریبا کارهای سرعتی انجام داده و سپس در قالب دو تیم آبی و صورتی در نیمی از زمین، فوتبالی درون تیمی را برگزار کردند.

همچنین طبق اعلام منصور پورحیدری تمرین استقلال در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه پشت درهای بسته انجام خواهد شد و هیچ خبرنگار، عکاس و تماشاگری حق حضور در تمرینات را ندارد. پورحیدری در این خصوص گفت: ما برای خبرنگاران و عکاسان احترام خاصی قائلیم اما با توجه به اینکه دربی تهران همیشه حساس بوده، می‌خواهیم بازیکنان در این دو روز با آرامش و به دور از هیاهو تمرینات خود را انجام دهند.

تمرین تیم فوتبال استقلال تهران ساعت 14:40 به پایان رسید. تمرینات این تیم از ساعت 13 فردا جهت دیدار مقابل پرسپولیس تهران پیگیری می‌شود.

تیم فوتبال استقلال تهران روز پنجشنبه و از ساعت 18 در ورزشگاه آزادی شهرآورد هفتاد و چهارم خود را مقابل پرسپولیس برگزار خواهد کرد.