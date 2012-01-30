احتمال تخریب بناها و شبکه انتقال نیرو در خوزستان و بوشهر به سبب وزش باد شدید

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به سبب وزش باد شدید، خلیج فارس مواج و توفانی است و توصیه می شود که شناورها به ویژه در مناطق شمالی خلیح فارس از تردد، بارگیری و تخلیه بار خودداری کنند.

به گفته وی، به سبب وزش باد شدید در استانهای خوزستان و بوشهر از اواخر سه شنبه و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه احتمال تخریب بناها و شبکه انتقال نیرو پیش بینی می شود.

امیدوار شهری اظهار داشت: از عصر سه شنبه و طی روز چهارشنبه بارش در استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، شمال و شرق خوزستان و نیمه شمالی فارس تشدید می شود. از این رو آبگرفتگی معابر عمومی و به سبب بارش برف اختلال در تردد جاده ای مناطق سردسیر پیش بینی می شود.

وی افزود: این شرایط در روز پنجشنبه به استانهای فارس، کهکیلویه و بویراحمد محدود می شود و در استانهای واقع در نیمه غربی و جمعه در استانهای واقع در نیمه شرقی کشور دمای هوا بین 6 تا 12 درجه کاهش می یابد. پیش بینی می شود که این هوای سرد تا اواسط هفته آینده در کشور ماندگار باشد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: در روز چهارشنبه به سبب وزش باد جنوبی، دمای هوا در سواحل دریای خزر افزایش می یابد روز پنچشنبه به سبب بارش باران و برف در استانهای گیلان و مازندران آبگرفتگی معابر عمومی و اختلال در گذرگاه های کوهستانی این استانها پیش بینی می شود. همچنین روز جمعه این وضعیت به استانهای مازندران، گلستان، شمال سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی محدود می شود.

به گفته وی، روزهای پنجشنبه و جمعه دریای خزر به علت وزش باد شدید توفانی خواهد بود.

