كارگاه آموزشي استاندارد نويسي رشته هاي هنر با ساختار جهاني برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، روابط عمومي سازمان آموزش و پژوهش حوزه هنري با اعلام اين مطلب افزود: اين سمينار به منظور تدوين بازنگري استانداردهاي مهارت آموزشي مجموعه ششم با نگاه نو و جهاني و نيز تنظيم آن با ديدگاه و برنامه ريزي درسي استاندارد در مشاغل و مبناي عمل آموزش در سالهاي آتي به اجرا در مي آيد.

در اين سمينار كه در دو بخش مباني نظري استاندارد نويسي و كارگاه علمي برگزار مي شود ، آقاي مهندس آزاد معاونت تاليف كتب درسي فني، حرفه اي و استاد متولوژي در خصوص نحوه تدوين استاندارد مشاغل و نگاه نو در سطح جهاني، مباحثي را مطرح خواهند كرد.

گفتني است در اين سمينار كارشناسان ارشد و با تجربه مهارت آموز سوره و فني - حرفه اي كشور از شهرهاي تهران، اصفهان، قزوين، زاهدان حضور بهم مي رسانند.