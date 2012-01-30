تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی های قدس/ انتخاب هیئت امنا

به گزارش خبرنگار مهر، امین بابایی بعدازظهر امروز در حاشیه برگزاری نشست هماهنگی روابط عمومی های شهرستان قدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هدف افزایش هماهنگی ها و انسجام در برگزاری برنامه های مختلف در شهرستان، با تاکید فرماندار شورای هماهنگی روابط عمومی های قدس تشکیل شد.

وی افزود: در این شورا با نظر تمامی روابط عمومی های ادارات این شهرستان، اعضای هیئت امنا انتخاب شدند.

این مسئول عنوان کرد: در این انتخابات سه نفر از روابط عمومی های ادارات این شهرستان به عنوان عضو اصلی و دو نفر نیز به علی البدل انتخاب شدند.

بابایی ادامه داد: امید می رود که با تشکیل این شورا، از این به بعد جایگاه روابط عمومی در ادارات شهرستان قدس احیا شود.

مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان قدس اعلام کرد: در حال حاضر روابط عمومی ها از ارکان اصلی ادارات و دستگاه ها هستند که باید به علم روز و فناوری های جدید مجهز باشند.

لازم به ذکر است که در این نشست بیش از 30 نفر از روابط عمومی های ادارات شهرستان قدس حضور داشتند و به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

