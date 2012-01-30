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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۳۱

بابایی به مهر خبر داد:

تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی های قدس/ انتخاب هیئت امنا

تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی های قدس/ انتخاب هیئت امنا

قدس - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان قدس از تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی های این شهرستان و انتخاب هیئت امنای این شورا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین بابایی بعدازظهر امروز در حاشیه برگزاری نشست هماهنگی روابط عمومی های شهرستان قدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هدف افزایش هماهنگی ها و انسجام در برگزاری برنامه های مختلف در شهرستان، با تاکید فرماندار شورای هماهنگی روابط عمومی های قدس تشکیل شد.

وی افزود: در این شورا با نظر تمامی روابط عمومی های ادارات این شهرستان، اعضای هیئت امنا انتخاب شدند.

این مسئول عنوان کرد: در این انتخابات سه نفر از روابط عمومی های ادارات این شهرستان به عنوان عضو اصلی و دو نفر نیز به علی البدل انتخاب شدند.

بابایی ادامه داد: امید می رود که با تشکیل این شورا، از این به بعد جایگاه روابط عمومی در ادارات شهرستان قدس احیا شود.

مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان قدس اعلام کرد: در حال حاضر روابط عمومی ها از ارکان اصلی ادارات و دستگاه ها هستند که باید به علم روز و فناوری های جدید مجهز باشند.

لازم به ذکر است که در این نشست بیش از 30 نفر از روابط عمومی های ادارات شهرستان قدس حضور داشتند و به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.
 

کد مطلب 1520951

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