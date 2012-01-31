به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 4 اثر نمایشی به اجراهای خود در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر پایان دادند.

نمایش‌های "آفتاب از میلان طلوع می‌کند" به کارگردانی آرش عباسی در تالار قشقایی ، "رونمایی از آثار گروه تئاتر دن کیشوت با رونمایی از محسن" به کارگردانی علی اصغر دشتی در تالار چهار سو، "مگه نمی‌دونی جات کجاست " به کارگردانی الهام جعفری در تالار سایه و"سرود صد هزار افلیای عاشق " به کارگردانی احسان فاضلی در کارگاه نمایش آثاری بودند که دوشنبه 10 بهمن ماه در میان استقبال قابل توجه تماشاگران به اجرای خود پایان دادند.

نمایش‌های "مشروطه بانو" به کارگردانی حسین کیانی در تالار اصلی و "پرشین کت" به کارگردانی الهام کردا در کافه تریای تالار اصلی بعد از پایان جشنواره بین المللی تئاتر فجر به اجرای خود ادامه می‌هند.

"شرق شرق است" از 12 بهمن ماه روی صحنه می‌رود

پیش‌فروش و رزرو بلیت نمایش" شرق شرق است" از دوشنبه 10 بهمن ماه در تماشاخانه‌ ایرانشهر آغاز شد. این اثر نمایشی نوشته‌ ایوب خان‌دین، با ترجمه و کارگردانی مسعود رایگان، از چهارشنبه دوازدهم بهمن‌ماه، ساعت 20:30 در سالن شماره‌ یک تماشاخانه‌ ایرانشهر روی صحنه می‌رود.



"شرق شرق است" ماجرای خانواده‌ای آسوری ترک را روایت می‌کند که بیست‌و‌شش سال است به سوئد مهاجرت کرده‌اند و در استکهلم زندگی می‌کنند. خانواده پدرسالار است و پدر به‌شدت تلاش می‌کند خانواده را با فرهنگ شرقی هدایت کند. همه چیز در دستان پدر است و اوست که درباره‌ همه چیز تصمیم می‌گیرد؛ حتی پوشش و شریک زندگی آینده‌ فرزندانش. اما فرزندان که با فرهنگ اروپایی اسکاندیناوی بزرگ شده‌اند، این روش پدر را نمی‌پسندند.



در برداشت آزاد مسعود رایگان از نمایش‌نامه‌ "شرق شرق است"، که برای نخستین‌بار آن را به فارسی برگردانده، رویا تیموریان، شبنم مقدمی، خسرو احمدی، امید روحانی، مهدی کوشکی، پگاه آهنگرانی، فرزین محدث و عرفان ناصری ایفای نقش می‌کنند.

دیگر عوامل نمایش عبارتند از مشاور کارگردان: رویا تیموریان. دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: داریوش فائزی. مدیر تولید: درنا مدنی. گروه کارگردانی: شقایق رحیمی‌راد، ساقی عطایی. طراح صحنه: آروند دشت‌آرای. طراح پوستر و بروشور: امیر اسمی. انتخاب موسیقی: آنکیدو دارش. عکاس: نوشین جعفری.

بهای بلیت این نمایش پانزده هزار تومان و روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه برای دانشجویان ده هزار تومان است. علاقمندان برای تهیه‌ بلیت می‌توانند به تماشاخانه‌ ایرانشهر مراجعه کنند یا با شماره‌های 88814115 ـ 88814116 ـ 88814126 ـ 88814127 تماس بگیرند.

نمایش"مخزن" بعد از جشنواره ادامه می‌یابد

نمایش"مخزن" نوشته و کارگردانی جلال تهرانی بعد از برگزاری سی‌امین جشنواره تئاتر فجر به اجرای خود در تالار مولوی ادامه می‌دهد.

این نمایش که اجرای آن از روز 26 دی ماه در تالار مولوی آغاز شده است،‌ در مدت یازده اجرا میزبان 1600 تماشاگر بوده است. نمایش"مخزن" در طول اجراهایش میزبان هنرمندانی همچون محمود دولت آبادی، خشایار دیهیمی‌، علیرضا مشایخی‌، جلال ستاری‌، لاله تقیان‌، محمدرضا اصلانی‌، حسین پاکدل، ،باران کوثری‌، رویا نونهالی‌،‌ حسین کیانی‌، سید محمد بهشتی‌، محمد یعقوبی‌، محمد امیریاراحمدی‌ گلاب آدینه‌ و... بوده است.

در این نمایش بازیگرانی همچون محمد صادق ملکی، مجید آقاکریمی و امیر قنبری با همراهی ریحانه خاتمی به ایفای نقش می‌پردازند. نمایش"مخزن" که تابستان 81 با همین بازیگران در تالار مولوی اجرا شده بود، داستان دو برادر است که در پمپ بنزینی کار می‌کنند. پدر آنها قصد دارد با خانواده جدیدش برای همیشه آنها را ترک کند.

قرار است اجرای این نمایش بعد از برگزاری سی‌امین جشنواره تئاتر فجر از دهه سوم بهمن ماه در تالار مولوی ادامه داشته باشد.

"یه قصه به رنگ آبی" ویژه کودکان روی صحنه می‌رود

کانون نمایش فرهنگسرای امید همزمان با ایام دهه فجر نمایش شادوموزیکال "یه قصه به رنگ آبی" را به کارگردانی علی حسنی به روی صحنه می‌برد.

این نمایش قصه چوپانی است که با کمک اهالی روستای خوداز دست مشکلاتی که گرگها برایش ایجاد نموده اند خلاص شده وآنها را به سزای اعمالشان می‌رساند. این نمایش ویژه گروه سنی کودک ونوجوان تهیه شده است.

مدارس مقطع ابتدایی می‌توانند با گرفتن وقت قبلی صبح‌ها ازاین نمایش دیدن کنند.علاقمندان جهت تماشای این نمایش می‌توانند همه روزه به فرهنگسرای امید واقع در میدان امام حسین (ع)،خیابان 17شهریور،خیابان خشکبارچی،پارک خیام مراجعه ویا با تلفن33355203 تماس بگیرند.