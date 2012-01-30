140 عنوان برنامه توسط تبلیغات اسلامی زنجان اجرا می شود

حجت الاسلام دعلی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر، برگزاری نشست روحانیون مستقر، مسابقه اینترنتی با موضوع انقلاب، امام خمینی(ره) و ولایت، مسابقه اینترنتی باموضوع انقلاب و جهاد اقتصادی، مراسم ویژه دهه مبارک فجر، گفتمان دانشجویی و طلاب، ارسال پیامک تبریک ایام الله، تشکیل ستاد روستایی اعزام روحانیون بومی، غیربومی و تخصصی به مناطق مختلف استان را از جمله این برنامه ها عنوان کرد.

وی، گفتمان انقلاب با موضوع ولایت و رهبری، مسابقه آنلاین روزانه ویژه دهه فجر، انتشار مجله الکترونیکی دهه فجر در سایت تبیان زنجان، جشن و سخنرانی در مساجد محل روحانیون مستقر، نشست ائمه جماعات دستگاه های دولتی، نصب بنر و تزئینات، توزیع کتاب به کتابخانه های تحت پوشش، مسابقه کتاب خوانی، سمینار تخصصی آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازی با رویکرد جنگ نرم ویژه فعالان IT، کارگاه تخصصی وبلاگ نویسی اثر بخش در حوزه دین و اندیشه ویژه فعالان IT، را از دیگر برنامه های این ایام دانست.

حجت الاسلام دشتکی گفت: برگزاری نشست و جلسه پرسش و پاسخ با موضوع انقلاب و انتظار و عفاف و حجاب، دیدار با خانواده های معظم شهدا، افتتاحیه کلاس آموزشی روش تدریس قرآنی، نشست تشکلهای میانی باعنوان نقش هیئت های مذهبی در شکل گیری هسته مرکزی انقلاب اسلامی، هویت و کارکرد هیئت های مذهبی، مدیریت و آیین هیئت داری و آسیب شناسی عزاداری از برنامه های پیش بینی شده برای ایام الله دهه فجر است.

وی افزود: برنامه انقلاب اسلامی وحدت ملی و بیداری اسلامی، نشست تخصصی با موضوع نحله های نوظهور و پاسخ به شبهادت دینی جوانان، برگزاری محفل قرآنی، همایش والدین کودکان مهد کودک بازدید از هیئات مذهبی، کارگاه هم اندیشی در باب تهدیدها و فرصتهای باحضور اساتیدان دانشگاه ها، نمایشگاه کتاب و حضور پرشکوه علما و هیئات مذهبی و تشکلهای دینی در راهپیمایی از دیگر برنامه های آماده اجرا در این دهه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه پیروزی انقلاب پیام آزادی را به گوش تمام جهانیان رساند، گفت: اقتدار و عزت ایران اسلامی در سایه ولایت فقیه است.