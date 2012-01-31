دوست دارم سطح اسکواش ایران از آسیا بالاتر رود

امجدخان در حاشیه اردوی گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وقتی بحث مدعی شدن در آسیا مطرح می شود معجزه نمی توان کرد، در حال حاضر مشکلات و کمبودهایی در اسکواش ایران وجود دارد که لازم است از سوی فدراسیون و وزارت ورزش کشور برطرف شود.

وی تصریح کرد: مدت زمان تمریناتی که برای اردوی گرگان در نظر گرفته شده است خیلی کم است و این، زمانی نیست که برای برطرف کردن نقاط ضعف بازیکنان کافی باشد از این رو باید بازیکنان مستعد این استان و استانهای دیگر ایران در اردوهای طولانی مدت در تهران تمرینات تخصصی را دنبال کنند.

وی اظهار داشت: در حاشیه تمریناتم با بازیکنان گلستان، از چند بازیکن خردسال هم تست گرفتم که از میان حدود 15 نفر آنان 6 بازیکن را برای کار تخصصی اسکواش بسیار مستعد دیدم و برگزیدم، اینها می توانند برای اسکواش این منطقه و ایران پشتوانه های خوبی باشند.

امجدخان در زمینه مشکلات اسکواش ایران هم توضیح داد: اسکواش ایران علیرغم پتانسیل بسیار بالایش، کمبودهایی دارد از این رو از وزارت ورزش و فدراسیون اسکواش ایران درخواست می کنم تجهیزات بازیکنان را تامین کنند تا آنها با دغدغه کمتری تمریناتشان را دنبال کنند در حالیکه تاکنون این هزینه ها از سوی خودشان صورت گرفته است.

سرمربی تیم ملی اسکواش ایران ادامه داد: اسکواش ایران مسابقات بین المللی خوبی برگزار می کند اما یکی از راههای موفقیت و پیشرفت سریع اسکواش این کشور در آسیا، شرکت بازیکنان ایران در مسابقات بین المللی کشورهای دیگر است که تجربه نفرات را بالا می برد.

وی افزود: متاسفانه تعدادی از بازیکنان اصلی تیم ملی بزرگسالان ایران خود مربیان تیمهای ملی نوجوانان و جوانان هستند و این حضور در دو سطح به عنوان بازیکن و هم مربی برایشان دغدغه ایجاد می کند و تمرکزشان را بر روی یک هدف ضعیف می کند.

امجد خان در خصوص وضعیت بازیکنان اسکواش استان گلستان هم اظهار داشت: بازیکنان گلستان در تمرینات خیلی منظم و دقیق هستند و انگیزه بسیار بالایی دارند بویژه فرزاد شکوهی وسمیع الله قاصدآبادی که سطح فنی بسیار بالایی دارند و باید به تمریناتشان با همین روند ادامه دهند.