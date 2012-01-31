علی صالح آبادی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا سازمان بورس برای انجام معاملات نقدی سکه در بورس با توجه به وضعیت اخیر بازار سکه رایزنی هایی کرده است؟ گفت: موضوع معاملات نقدی سکه در بورس مسکوت مانده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که چرا مسئولان بورس با مقامات بانک مرکزی در این زمینه جلسه ای را برگزار نکردند؟ عنوان کرد: اصل معاملات بورس، معاملات آتی است که حجم آن به بیش از 10 هزار میلیارد تومان از ابتدای سال جاری تاکنون رسیده است.

وی عنوان کرد: حجم معاملات نقدی در بورس به میزان معاملات آتی نیست، اما چنانچه بانک مرکزی از بورس بخواهد انجام این کار به راحتی از عهده بورس بر می آید و اجرای این برنامه در ساختار بورس کالا قابل انجام است.

در مردادماه سال 88 بود که برای اولین بار مدیرعامل وقت بورس کالای ایران از راه اندازی معاملات نقدی سکه طلا در بورس کالای ایران در آینده ای نزدیک خبرداده بود که این امر تاکنون محقق نشده است.

همان زمان مسئولان بانک مرکزی در دیدار از تالار معاملات بورس کالای ایران و همچنین برگزاری جلساتی، موضوع عرضه نقدی سکه طلا در بورس را بررسی کردند که در پی آن، بانک مرکزی به صورت اصولی با حراج سکه بهار آزادی در بورس کالای ایران، علاوه بر بانک کارگشایی موافقت کرد.

معامله نقدی سکه در بورس طی دوسال و نیم گذشته همواره مطرح بوده است و حتی برخی از مقامات وقت بانک مرکزی برای آن سازوکارهایی را طراحی کرده بودند.