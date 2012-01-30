جزئیات طرح افزایش تولید نفت ایران در غرب خلیج‌ فارس

به گزارش خبرنگار مهر، تولید نفت خام ایران در خلیج فارس در اواخر برنامه چهارم و پنجم توسعه روندی کاهشی داشته است و شرکت ملی نفت به منظور حفظ و نگهداشت تولید دریایی ایران توسعه میادین جدید نفتی را در دستور کار قرار داده است.

یکی از مناطق نفتخیز ایران خلیج فارس منطقه بهرگان بوده است به طوریکه این منطقه عملیاتی با در اختیار داشتن میادینی همچون هندیجان، ماهشهر، بهرگانسر، سروش و نوروز از ظرفیت تولید روزانه 235 هزار بشکه نفت خام برخوردار است.

آمارهای رسمی شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد که در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه حدود 140 هزار بشکه نفت خام از میادین نفتی غرب خلیج فارس تولید می شود که قرار است با اجرای طرح توسعه میادین جدید نفتی این ظرفیت تا پایان برنامه پنجم توسعه حدود 35 هزار بشکه در روز افزایش یابد.

از سوی دیگر مطالعات انجام گرفته نشان می دهد پنج میدان نفتی منطقه بهرگان از ۲۲ میلیارد بشکه ذخایر درجای نفت خام برخوردار هستند که این ذخایر هیدروکربوری با یک سوم حجم کل ذخایر نفت ایلات متحده آمریکا برابری می‌کند.

این در حالی است که با در نظر گرفتن ضریب بازیافت حدود 29 درصد کل ذخایر نفت خام ایران در منطقه بهرگان ایران با حدود 30 درصد ذخایر نفت قابل برداشت نفت قطر، نیمی از ذخایر آنگولا و حدود 20 درصد از ذخایر نفت قابل برداشت قزاقستان برابری می کند.

شرکت ملی نفت ایران اخیرا با انتشار گزارشی با تاکید بر اینکه حجم ذخایر نفت درجای منطقه بهرگان بالغ بر 21.47 میلیارد بشکه است، اعلام کرد: حدود 2.39 میلیارد بشکه از نفت میایدن منطقه بهرگان قابل استحصال است، همچنین گاز درجای این منطقه حدود 1.46 تریلیون فوت مکعب بوده که 1.11 تریلیون فوت مکعب این گاز قابل برداشت است.

جزئیات توسعه میادین نفتی ایران در غرب خلیج فارس

با توجه به ذخایر قابل توجه نفت خام در میادین غرب خلیج فارس، افزایش ظرفیت تولید نفت در این منطقه در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد.

بر این اساس یکی از طرحهای در دست اجرا تعمیر و حفاری چاه‌های جدید نفتی در میدان نفتی سروش بوده که پیش بینی می شود با اجرای این پروژه به طور متوسط روزانه حدود 25 هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت کشور افزوده شود.

توسعه میدان نفتی ماهشهر هم یکی از طرحهای در دست اجرا در این منطقه است به طوری‌که تاکنون طرح جامعی برای استخراج روزانه 10 هزار بشکه نفت خام از این میدان دریایی تدوین شده است.

بر اساس مطالعات اولیه انجام شده امکان تولید روزانه حدود 10 تا 12 هزار بشکه نفت خام از این میدان فراساحلی وجود دارد شمن آنکه در حال حاضر مطالعات حاصل از لرزه نگاری و زمین شناسی این میدان نفتی در خلیج فارس به پایان رسیده است.



از سوی دیگر به موازات حفاری چاههای این میدان فراساحلی، هم اکنون ساخت عرشه‌های دریایی در خرمشهر و لوله‌های مورد نیاز در ماهشهر آغاز شده که پیش بینی می شود نصب لوله‌های دریایی به زودی در خلیج فارس آغاز شود.

افزایش تولید نفت در میدان هندیجان

به گزارش مهر، همزمان با توسعه میدان نفتی ماهشهر، طرح افزایش تولید نفت از میدان هندیجان هم یکی از پروژه دریایی شرکت ملی نفت ایران در خلیج فارس است.

از سال 1387 تاکنون توسعه زود‌ هنگام بخش شمالی میدان نفتی هندیجان در دستور کار شرکت نفت فلات قاره قرار گرفت به طوری که تولید از 2 چاه میدان نفتی هندیجان در خلیج فارس آغاز شد و در حال حاضر با بهره برداری از 2 چاه امکان افزایش تولید روزانه 4 هزار بشکه نفت از این میدان عملیاتی شده است.

مخزن کژدمی میدان نفتی هندیجان تنها مخزن از میان 4 مخزن مستعد این میدان است، گستره جغرافیایی این مخزن تا ساحل ادامه یافته که هدف از اجرای طرح تولید زودهنگام برداشت نفت از سازند کژدمی بوده است.

در حال حاضر به طور متوسط روزانه حدود 18 هزار بشکه نفت خام در میدان هندیجان تولید می‌شود که این میزان تا اواسط سال آینده به 33 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

گفتنی است، با بهره برداری از طرح توسعه 6 میدان نفتی در سالجاری ظرفیت تولید نفت ایران در منطقه خلیج فارس باید 60 تا 65 هزار بشکه در روز افزایش یابد.