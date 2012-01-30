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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

کی پور:

بانک اطلاعات مولفان در علی آباد ایجاد شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آبادکتول از ایجاد بانک اطلاعات مولفان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور بعد از ظهر دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های استان، ضمن اشاره به سرعت تنوع موارد خواندنی درعصر حاضر به شناخت راهکارهای ترغیب و تشویق مطالعه در کودکان و ایجاد عادت در کتابخوانی دراین قشر تاکید کرد و آن را پایه و اساس فرهنگ مطالعه در جامعه دانست.

وی، وجود تیزرها و بنرهای تبلیغاتی با موضوع کتاب و کتابخوانی را یکی از گامهای موثر در ایجاد انگیزه و مشارکت و حضور افراد جامعه در کتابخانه های عمومی برشمرد و تاکید کرد: همایش مولفان جوان و بومی از اولویتهای ماست و باید سرانه کتاب و کتابخوانی را به حد مطلوب برسانیم.

کد مطلب 1520976

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