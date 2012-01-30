برپایی 17 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا/ پلمپ 178 واحد صنفی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان ظهر دوشنبه در جلسه کمیته برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالای آذربایجان غربی، افزود: نمایشگاه فروش بهاره در راستای طرح تنظیم بازار و با عنایت به قانون هدفمند کردن یارانه و همچنین حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اسفند ماه امسال برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه همه کالاهای موجود در این نمایشگاهها با 15 درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود، گفت: پوشاک، کفش، کیف، مواد غذایی و پروتئینی، آجیل و خشکبار و شیرینی و میوه اقلام نمایشگاهی دارای اولویت هستند.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی آذربایجان غربی اظهار داشت: نمایشگاه عرضه مستقیم کالا از 15 اسفند ماه در محل نمایشگاه دائمی ارومیه آغاز شده و به مدت یک هفته دایر بوده که جهت نظارت بر عرضه مناسب و با کیفیت کالاها و قیمت مناسب و قابل قبول بازرسان سازمان بازرگانی و مجمع امور صنفی در نمایشگاه حضور می یابند.

پلمپ 178 واحد صنفی فاقد پروانه کسب در پیرانشهر

رسول نامجو، سرپرست اداره بازرگانی پیرانشهر از پلمپ 178 واحد صنفی فاقد پروانه کسب در سال جاری خبر داد و افزود: طی همین مدت 518 فقره اخطاریه 48 ساعته و 10 روزه برای واحدهای بدون پروانه کسب صادر شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون سه هزار و 402 واحد صنفی در پیرانشهر فعال است که 90 درصد واحدهای مذکور به دستگاه کارتخوان بانکی و 19 درصد آنها به صندوق مکانیزه فروش مجهز هستند.