دشمنان با ترور علماء و نخبگان در تلاش برای کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی نظیر احمد سلامی ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید مولوی جنگی‌ زهی در مسجد جامع زاهدان اظهار داشت: ترور شهید مولوی جنگی ‌زهی به منظور کم رنگ کردن حضور مردم در پای صندوق ‌های رای است اما مردم سیستان‌ و بلوچستان با آگاهی و علم بالا توطئه‌ های پشت پرده انتخابات را مدیریت و مهار می کنند.

وی گفت: انقلاب اسلامی ایران تصویری روشن از دین مبین اسلام و عشق ملت به پروردگار است و استکبار که تحمل این موضوع را ندارد در تلاش برای ضربه زدن به ایران است.

وی افزود: اتحاد، ایمان و عشق به اسلام و ولایت فقیه سه عنصر شکل ‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران است که آن را به قدرتمندترین کشور در دنیا تبدیل کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم بیان داشت: شهید مولوی جنگی ‌زهی عالم فاضل، متعهد و فردی شجاع بود که همواره با بصیرت و آگاهی همگام با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی حرکت می کرد.

حجت‌ الاسلام عباس دانشی گفت: شهید مولوی جنگی زهی محبوب مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان بود و ارتباط تنگاتنگی با مردم داشت.

وی افزود: شهادت این روحانی برجسته اهل سنت موجب جاودانه شدن نام وی در تاریخ بیداری اسلامی و گسترش و تعمیق وحدت میان شیعه و سنی شده است.