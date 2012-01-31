محمد ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه این تعریف که شایعه موضوعی است که بر پایه هیاهویی بی اساس پدید می آید، افزود: شایعه انتقال پیام و خبر از طریق شفاهی است بی آنکه منبع آن شناخته شود بنابراین از هرجهت غیر دقیق، ناموثق و ناقص است.

این استاد علوم ارتباطات افزود: اگرچه شایعه کسی را قانع نمی کند ولی چیزی را به زبان می آورد که عموم حاضرند آن را باور کنند حتی اگر شواهد عینی مبنی بر آن نباشد؛ همچنین چون مردمی که آن را می شنوند، بازگو می کنند افراد دیگر هم شایعه را تکرار می کنند.

وی درباره تبعات انتشار یک شایعه در سطح وسیع گفت: نفرت، ترس و امید از تبعات انتشار شایعه است که در مدت زمان زیادی در جامعه گسترش می یابد.

دکتر ایرانمنش با اشاره به دلایل بروز شایعه در کشور گفت: وجود ابهام در مورد یک رخداد مهم که این امر می تواند ناشی از عدم وجود اخبار موثق در مورد یک حادثه مهم باشد و بیشتر در جوامعی اتفاق می افتد که سیستم انتقال اخبار و اطلاعات در اثر وجود سانسور فعالیت درستی نداشته باشد.



این استاد علوم ارتباطات افزود: به عبارت دیگر هرگاه مسئله‌ ‌اى مهم در جامعه باشد و یا بروز کند، اما نسبت به آنها ابهام و پوشیدگى ایجاد شود و اخبار آن به درستى و صادقانه مطرح نشود، اهمیت و ابهام افکار عمومى را وادار مى‌کند که جوینده حقیقت و اطلاعات باشند، سپس فرصتى ایجاد مى‌شود تا فرصت‌طلبان و عنادورزان از آن بهره گیرند، لذا به طور عمده علت شایعه بى‌اطلاعى مردمان از وقایع ملموس است. علاوه بر اینکه در همه بحران‌ها شایعه وجود دارد یا بوجود مى‌آید.

وی درباره "سرعت پخش شایعه " در جامعه بیان کرد: در دنیای امروز که سرعت انتشار خبر، شاخص مهمی در خبر رسانی است، "شایعه" را به عنوان رسانه ای غیر رسمی جهت انتشار اخبار نادرست، به رسانه ای تاثیرگذار در ایران، در کنار سایر قالبهای رسمی اطلاع رسانی مبدل ساخته است؛ همچنین در برخی از جوامع توسعه یافته عمدتا از شایعه پراکنی به عنوان تاکتیکی به منظور به دست آوردن بازخورد نظرات مردمی از سوی دولت ها جهت برآورد میزان ریسک تصمیمات عمومی شان یاد می شود.

دکتر ایرانمنش با تقسیم شایعه به انواع خزنده،سریع، شناور،شیطانی و وحشت افزود: هر شایعه‌ای برای پخش و پذیرش نیازمند ارتباط با مخاطبان خود است. هر نیاز انسان می‌تواند به شایعه تحرک و پویایی خاصی ببخشد. دامن زدن به یک شایعه و ترویج آن در فواصل زمانی کوتاه مستلزم دو شرط اساسی است یکی "اهمیت "و دیگری "ابهام"؛ هرچه قدر این دو شرط بیشتر باشد و حدت و شدت آن افزون باشد سرعت انتقال شایعه افزایش خواهد یافت.

وی پیشگیری، درمان و پاسخ شایعه با شایعه را از راه های مقابله با شایعه عنوان کرد و افزود: قبل از شیوع هر شایعه‌اى باید خطرات و پیامدهاى شایعه را براى مردم تشریح کرد. شایعه وباى خطرناکى است که به شدت و سرعت از یکى به دیگرى منتقل مى‌شود و افراد، گروه‌ها، جوامع و حتى کشورهاى مختلف را تحت تاثیر شگرف خود قرار مى‌دهد؛ در آیات و احادیث متعدد هم نسبت به انجام غیبت، داشتن سوء ظن و پرگویى هشدار داده شده است. پس در جامعه اسلامى مردم باید به دنبال حرف و مطلب مستند و موثق باشند. روزنامه‌ها نیز از درج اخبار بدون منبع و به نقل از “محافل خبری” یا “افراد مطلع” باید خوددارى کنند تا جامعه از خطر شایعه مصون ماند.

این استاد علوم ارتباطات اظهار داشت: برای درمان نیز باید منابع و افراد شایعه ساز را شناسایی کرد و آنها را در نزد مردم بی هویت ساخت، همچنین به مردم تحت تاثیر شایعه اطلاعات صحیح داد و یا به برخی از شایعات پاسخ غیرمستقیم ارائه کرد.

دکتر ایرانمش با تاکید بر اینکه به پاسخ شایعه با شایعه که درجنگ‌هاى روانى علیه دشمن به کار بسته مى‌شود گفت: براى کنترل و درمان هرچه بهتر شایعات مناسب است که مرکزى با عنوان مرکز مطالعات شایعه یا “شایعه‌سنجی” در کشور ایجاد شود تا به تحقیقات علمى و آمارى این موضوع و ارائه راههاى درمان شایعات بپردازند.