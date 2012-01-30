آمل میزبان آتش نشانان کشور/ صعود لوبون به نیمه نهایی بسکتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد محمد زاده گفت: این مسابقات در بخش امداد ونجات در ارتفاع، سوم تا پنجم اسفند ماه با حضور آتش نشانان سراسر کشور درمجموعه ورزشی غدیر آمل برگزار می شود.

وی افزود: چهارمین دوره مسابقات ورزشی آتش نشانان کشور در آمل، در رشته های سختی مسیر، سرعت و امداد و نجات در ارتفاع برگزار می شود.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل ادامه داد: هر تیم با شش ورزشکار ویک سرپرست دراین مسابقات شرکت می کند.

محمدزاده افزود: هیچ محدویتی برای حضور بیشتر تعداد تیم ها وجود ندارد و سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری آمل پذیرای تیم های شرکت کننده از سراسرکشور است.

لوبون آمل به نیمه نهایی بسکتبال با ویلچرجانبازان رسید

سرپرست تیم بسکتبال لوبون آمل، صعود تیمش به مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچرجانبازان ومعلولان باشگاههای کشور را قابل پیش بینی وارزشمند خواند.

یحیی عسگری پورگفت: تیم لوبون آمل با کسب دو پیروزی قاطع برابر تیم هیئت جانباران شیراز در مرحله حذفی نیمه نهایی مسابقات دسته یک بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان باشگاه های کشور که در خانه حریف برگزار شد، با شایستگی کامل به جمع چهار تیم پایانی صعود کرد.

وی افزود: تیم لوبون در دو دیدار خود در این مرحله با تیم شیراز، میزبان خود را شکست داد وبه عنوان نخستین تیم به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

سرپرست تیم بسکتبال لوبون آمل ادامه داد: بازیکنان تیم لوبون درهفته گذشته تمرینات منظم وفشرده ای را پشت سرگذاشتند وبرای این مسابقه حساس از آمادگی کاملی برخورداربودند.

مرحله نیمه نهایی مسابقات دسته یک بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان باشگاههای کشور، دهه اول اسفند ماه در مشهد مقدس برگزار می شود و دو تیم برتر مرحله نیمه نهایی به مسابقت فصل آینده لیگ برتر باشگاه های کشور صعود خواهند کرد

سه هزارکوهنورد در انجمنهای کوهنوردی سازماندهی شدند



رئیس انجمن کوهنوردان ایران، از سازماندهی بیش از سه هزار کوهنورد کشور در قالب انجمنهای کوهنوردی خبر داد.



عباس محمدی در جمع کوهنوردان آملی و تجلیل از قدرت الله رجایی از پیشکسوتان کوهنوردی آمل گفت: این تعداد کوهنورد در قالب 5 دفتر و انجمن کوهنوردی سراسر کشور سازماندهی شدند و به غیر از گروه های کوهنوردی فعال است.



وی افزود: انجمن کوهنوردان به عنوان یک سازمان مردم نهاد با هدف ایجاد رابطه و تحکیم دوستی بیشتر کوهنوردان با طبیعت سالم کوهستان در بیش از یک دهه گذشته تشکیل شده است.



رئیس انجمن کوهنوردان ایران، یکی ازاهداف تشکیل انجمن های کوهنوردی را حفظ محیط های زیست کوهستان و محافظت از محیط طبیعی آن به عنوان سازمان های مردم نهاد بیان کرد.



محمدی افزود: حمایت از برنامه های فنی وجدید درجهت ارتقای فنی کوهنوردی و نیز گشایش مسیرهای جدید برای کوهنوردان از اهداف دیگر تشکیل انجمن کوهنوردان ایران است.