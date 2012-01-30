37 هزار بازنشسته برای تشرف به عمره مفرده ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مسافری افزود: بیشترین متقاضی عمره مفرده از استان های تهران، خراسان رضوی واصفهان بوده است.

وی درباره تعداد سهمیه عمره مفرده برای بازنشستگان کشوری اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران و در راستای ارتقای منزلت اجتماعی بازنشستگان، یک هزار سهمیه عمره مفرده برای بازنشستگان کشوری اختصاص پیدا کرده که از این تعداد، سهمیه هر استان جداگانه تعیین شده است.

به گفته مسافری، اسامی نهایی بازنشستگان واجد شرایط برای اعزام به عمره مفرده از طریق اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام خواهد شد.

مدیرکل فرهنگی واجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری درباره جذب تسهیلات وامکانات فرهنگی ورفاهی برای بازنشستگان کشوری نیز گفت: در سالهای اخیر صندوق علاوه برارتقای معیشت اقتصادی بازنشستگان با رویکرد فرهنگی -اجتماعی تلاش دارد امکاناتی را فراهم کند تا بازنشستگان با شور و نشاط بتوانند در فعالیت های اجتماعی مشارکت کنند.