  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۱۳

37 هزار بازنشسته برای تشرف به عمره مفرده ثبت نام کردند

مدیرکل فرهنگی واجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: نام نویسی از متقاضیان عمره ویژه بازنشستگان کشوری از اول بهمن آغاز و تا هشتم بهمن ادامه داشت و در مجموع 36 هزار و 700 نفر برای تشرف بدون نوبت به عمره مفرده ثبت نام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مسافری افزود: بیشترین متقاضی عمره مفرده از استان های تهران، خراسان رضوی واصفهان بوده است.

وی درباره تعداد سهمیه عمره مفرده برای بازنشستگان کشوری اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران و در راستای ارتقای منزلت اجتماعی بازنشستگان، یک هزار سهمیه عمره مفرده برای بازنشستگان کشوری اختصاص پیدا کرده که از این تعداد، سهمیه هر استان جداگانه تعیین شده است.
 
به گفته مسافری، اسامی نهایی بازنشستگان واجد شرایط برای اعزام به عمره مفرده از طریق اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام خواهد شد.
 
مدیرکل فرهنگی واجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری درباره جذب تسهیلات وامکانات فرهنگی ورفاهی برای بازنشستگان کشوری نیز گفت: در سالهای اخیر صندوق علاوه برارتقای معیشت اقتصادی بازنشستگان با رویکرد فرهنگی -اجتماعی تلاش دارد امکاناتی را فراهم کند تا بازنشستگان با شور و نشاط بتوانند در فعالیت های اجتماعی مشارکت کنند.
کد مطلب 1520992

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه