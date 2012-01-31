لیست سیارکهای مهمی که از نزدیکی زمین عبور کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، نمودارها نشان می دهند 50 میلیون از اجرام نزدیک به زمین یا NEO هر روز از کنار زمین می گذرند بدون اینکه اکثر جمعیت ساکن بر روی سیاره زمین کوچکترین آگاهی از این رویداد داشته باشند.

درست مانند سیارکی 11 متری که جمعه شب گذشته از کنار زمین عبور کرد. این سیارک که با شناسه 2012 Bx34 نامگذاری شده است از فاصله "تنها" 60 هزار کیلومتری با سیاره زمین عبور کرد.

در ادامه لیستی از گذرهای نزدیک سیارکها از کنار زمین و سیارکهایی که قرار است در آینده از نزدیکی زمین عبور کنند، برشمرده می شوند:

سیارکهایی که عبور کردند:

- 2011 CQ1 در ماه فوریه سال 2011 با عبوری بسیار نزدیک از کنار زمین رکورد شکنی کرد. این سیارک یک متری توسط دانشمندان ناسا در حالی رصد شد که با سرعتی برابر پنج هزار و 480 کیلومتر بر ساعت از بالای منطقه ای در اقیانوس اطلس عبور می کرد. رکورد دار پیش از این سیارک، جرمی به نام FU162 بود که در سال 2004 از فاصله ای برابر 6 هزار و 400 کیلومتری زمین عبور کرد.

- در ماه ژوئن سال گذشته سیارکی نه چندان بزرگ از فاصله ای 23 بار نزدیکتر از ماه به زمین عبور کرد، سیارک 2011 MD به فاصله 17 هزار و 600 متری از اتمسفر زمین رسید و نوری از خود به جا گذاشت که از روی زمین قابل رصد بود.

این سیارک اولین بار توسط تلسکوپی در نیومکزیکو رصد شد. پس از مشاهده آن زنگ خطری توسط مرکز خردسیاره های اتحادیه بین المللی نجوم در ماساچوست به صدا درآمد تا محققان را از خطر احتمالی عبور این سیارک از نزدیکی زمین آگاه کند.

- در سپتامبر سال 2010 دانشمندان ناسا دو سیارک که از نزدیکی زمین عبور کردند را رصد کردند، این دو سیارک از کنار ماه و از میان مدار زمین عبور کردند. این دو جرم توسط رصدخانه آسمان کاتالینا در نزدیکی آریزونا رصد شده اند. سیارک اول با نام RX30 2010 وسعتی برابر 20 متر برخوردار بوده و از فاصله 246 هزار و 400 کیلومتری زمین عبور کرد.

سیارک دوم که 2010 RF12 نام داشت در حدود دو سوم سیارک دیگر بود و از فاصله 78 هزار و 540 کیلومتری از زمین گذشت. با وجود اینکه این دو سیارک برای بسیاری از اخترشناسان آماتور قابل رصد بودند، متخصصان ناسا آنها را برای زمین بی خطر اعلام کردند.

بر اساس تخمینهای ناسا سیارکهای کوچکتر از 25 متر در هنگام ورود به اتمسفر زمین سوخته و نابود می شوند و نمی توانند هیچ آسیبی به زمین وارد کنند.

خطرهای در پیش رو:

- در ماه جولای سال 2010 متخصصان ناسا جزئیاتی درباره سیارکی به وسعت 548 متر ارائه کردند که شانس برخورد آن با زمین در سال 2182 یک در هزار است. در صورتی که این سیارک با زمین برخورد کند قدرت تخریب آن از تخریب بمب اتمی که هیروشیما را نابود کرد بسیار بیشتر خواهد بود.

پیش از عبور این سیارک نیز سیارک آپوفیس، جرمی کیهانی که وزنی 25 میلیون تن از فاصله ای بسیار نزدیک زمین عبور خواهد کرد. اولین عبور بسیار نزدیکی که می تواند برای زمین خبرساز باشد در سال 2029، یعنی در حدود 17 سال دیگر رخ خواهد داد.