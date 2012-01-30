به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره داستان انقلاب قرار است بیست و چهارم بهمن ماه برگزار شود، سوره مهر کتابهای برگزیده سومین دوره این جشنواره را منتشر میکند.
بر این اساس آثاری که قرار است توسط سوره مهر منتشر شوند در دو بخش رمان و داستان بزرگسال و نوجوان است که در بخش داستان و رمان بزرگسال، کتاب «میوههای رسیده» نوشته سیدمهرداد موسویان به عنوان اثر برگزیده منتشر خواهند شد.
در بخش داستان و رمان نوجوان هم دو کتاب «مبصر کلاس هشتم» سیدحسن حسینی ارسنجانی به عنوان رتبه برتر این بخش به همراه «عقربهها خوابشان میآید» معصومه عیوضی به عنوان اثر برگزیده این بخش به زودی منتشر خواهند شد.
همچنین رمانهای « قسمت دوم» نوشته سیدهاشم حسینی، «ناهید» از شهریار زمانی و «آن مرد با باران میآید» نوشته وجیهه علیاکبر سامانی به عنوان آثار شایسته تقدیر این دوره منتشر خواهند شد.
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