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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۳۳

همایش بهداشت روانی دانشجویان در دانشکده ها و محیط کاری برگزار می شود

همایش بهداشت روانی دانشجویان در دانشکده ها و محیط کاری برگزار می شود

کرج- خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی بهداشت روانی دانشجویان در دانشکده ها و محیط کاری در مراکز فنی حرفه ای البرز از برگزاری همایشی تحت همین عنوان خبر داد و گفت: این همایش با محورهای مختلفی به منظور ارتقا بهداشت روانی در بین این قشر برگزار می شود.

علی میرنظامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: بهداشت روانی و سلامت روان از این منظر حائز اهمیت است که گاهی اوقات در مواجهه با مشکلات به تنهایی قادر به حل آنها نیستیم و از اطرافیان کمک می گیریم.

وی افزود: در این خصوص بهتر است از متخصصان امر کمک بگیریم.

میرنظامی در تشریح محورهای برگزاری این همایش گفت: راهکارهای ارتقاء بهداشت روانی،  بهداشت روانی در اسلام، راهکارهای بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان، بهداشت روانی در روابط خانوادگی، مهارت های زندگی و بهداشت در محیط کار از جمله موضوعات این همایش خواهد بود.

دبیر اجرایی این همایش افزود: با برنامه ریزی های انجام شده از یک سال گذشته، 150 مقاله مورد پذیرش قرار گرفته است.

وی گفت: این همایش با حضور 300 نفر در سالن همایش های آموزشکده سمای کرج و با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی کرج برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1521005

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