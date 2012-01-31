همایش بهداشت روانی دانشجویان در دانشکده ها و محیط کاری برگزار می شود

علی میرنظامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: بهداشت روانی و سلامت روان از این منظر حائز اهمیت است که گاهی اوقات در مواجهه با مشکلات به تنهایی قادر به حل آنها نیستیم و از اطرافیان کمک می گیریم.



وی افزود: در این خصوص بهتر است از متخصصان امر کمک بگیریم.



میرنظامی در تشریح محورهای برگزاری این همایش گفت: راهکارهای ارتقاء بهداشت روانی، بهداشت روانی در اسلام، راهکارهای بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان، بهداشت روانی در روابط خانوادگی، مهارت های زندگی و بهداشت در محیط کار از جمله موضوعات این همایش خواهد بود.



دبیر اجرایی این همایش افزود: با برنامه ریزی های انجام شده از یک سال گذشته، 150 مقاله مورد پذیرش قرار گرفته است.



وی گفت: این همایش با حضور 300 نفر در سالن همایش های آموزشکده سمای کرج و با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی کرج برگزار خواهد شد.