حسن غفوری‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی سابق اظهار داشت: با توجه به اینکه گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی سابق مدت‌هاست تهیه شده اما متاسفانه بنا به دلایلی این گزارش قرائت نشده است و هیئت رئیسه باید هرچه زودتر این گزارش را در نوبت قرائت قرار دهد.

وی همچنین درخصوص راهکارهای کمک به ورزش حرفه‌ای کشور نیز گفت: ورزش حرفه‍ای قانون حرفه‌ای و اخلاق حرفه‌ای می‌خواهد درحالیکه متاسفانه ما فقط از حرفه‌ای بودن، پول گرفتن آن را که بعضا زیرمیزی است یاد گرفته‌‍ایم.

عضو فراکسیون ورزش و جوانان مجلس تصریح کرد: در فوتبال ما متاسفانه اخلاق حرفه‌ای وجود ندارد و با توجه به اینکه ما مسلمان هستیم باید اخلاق اسلامی حرفه‌ای داشته باشیم.

وی با تاکید براینکه ورزش حرفه‌ای باید قوانین مربوط به خود را داشته باشد، گفت: برخورد بد بازیکن‌ها با داور و یا برخورد بد تماشاگران با بازیکنان با ورزش حرفه‌ای فاصله زیادی دارد که باید یک قانون محکمی در این زمینه وجود داشته باشد تا با کسانیکه خلاف می‌کنند برخورد قاطعی صورت گیرد.

غفوری‌فرد در خصوص انتخابات فدراسیون فوتبال هم گفت: با عنایت به اینکه هنوز فهرست کاندیداها بسته نشده است ما امیدواریم که امثال دادکان‌ها در این انتخابات کاندیدا شوند و یک انتخابات جدی برگزار شود.