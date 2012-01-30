سکته مغزی نخست وزیر آل خلیفه/ توصیه های اوباما به دیکتاتور بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت به نقل از منابع آگاه بحرینی گزارش داد: اطلاعات موثقی که از مقامات امنیتی بحرین به رسانه ها درز پیدا کرده است از سکته مغزی "خلیفه بن سلمان" نخست وزیر این کشور و انتقال وی به بیمارستان حکایت دارد.

این پایگاه ذکر کرد: منابع مذکور علت سکته مغزی نخست وزیر بحرین را آشکار نکردند، اما این حادثه همزمان با درگیریهای وی با برادرزاده اش انجام می شود.

پایگاه فوق بیان کرد: گزارش سری حاکی است که آمریکایی ها به پادشاه بحرین توصیه کرده اند به تدریج اختیارات نخست وزیر را کم و سرانجام وی را برکنار کند.

این پایگاه ذکر کرد: آمریکایی ها همچنین به حمد بن عیسی توصیه کرده اند که برای مقابله با مشکلات امنیتی و سیاسی در بحرین به ویژه با توجه به ادامه تظاهرات اصلاحاتی انجام دهد تا نخست وزیر از راه برگزاری انتخابات پارلمانی انتخاب شود و نه اینکه از میان افراد خاندان سلطنتی منصوب شود.

پایگاه فوق بیان کرد: خلیفه بن سلمان مرد شماره دو بحرین پس از حمد بن عیسی در صدور فرمانهای کشتار و شکنجه تظاهرات کنندگانی که خواستار سرنگونی رژیم آل خلیفه هستند به شمار می رود.

این پایگاه نوشت : خلیفه بن سلمان عامل عربستان سعودی و مجری سیاستهای طایفه ای ضد اکثریت جمعیت بحرین یعنی شیعیان به شمار می رود که از 40 سال قبل تاکنون بر پست نخست وزیری تکیه زده است.

پایگاه فوق می افزاید: خلیفه بن سلمان در زمان حاکم قبلی یعنی عیسی بن سلمان (برادرش) قدرت زیادی داشت، اما در دوره برادر زاده اش حمد بن عیسی مردم شماره دوم است.