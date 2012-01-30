435 طرح عمرانی دهه فجر در زنجان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفینژاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با اختصاص 88 میلیارد تومان برای اجرای 69 طرح سرمایهگذاری استان و بهرهبرداری از آنها در دههفجر امسال، اقدام به ایجاد بیش از یکهزار و 500 شغل در استان خواهد شد که این رقم در نوع خود بینظیر است.
وی با اشاره به تصویب بیش از 540 پروژه عمرانشهری در سالجاری ادامه داد: طی 10 ماه گذشته با اختصاص 225 میلیارد تومان به پروژههای مصوب عمرانشهری، شاهد پیشرفت 47 درصدی این طرحها و نیز افتتاح و بهرهبرداری از 255 پروژه عمرانشهری بودهایم.
رئوفی نژاد اعتبار طرحهای عمرانروستایی را بالغ بر 408 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از میان یکهزار و 903 طرح مصوب شده در بحث عمرانروستایی، 598 مورد از آنان تکمیل و آماده بهرهبرداری در دههفجر امسال است.
رئوفی نژاد، اعتبار صرف شده برای مجموع این پروژه های عمرانی را دوهزار و 420 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: هفت پروژه از طرح های عمرانی این استان ورزشی با صرف 85 میلیارد ریال و 11 طرح نیز فرهنگی با پنج میلیارد و 820میلیون ریال اعتبار می باشد.
استاندار زنجان، به لزوم اهمیت به امر ورزش، جوانان و بانوان اشاره کرد و یادآور شد: از میان 101 طرح عمرانی قابل افتتاح در دههفجر، 7 پروژه عمرانی مختص به امر ورزش با اعتبار 8.5 میلیارد تومان و 11 طرح فرهنگی دیگر نیز با اعتبار 582 میلیارد تومان به بهرهبرداری خواهد رسید، همچنین برای اولینبار در کشور اقدام به کلنگزنی مجموعه فرهنگی جوانان استان و نیز مجموعه فرهنگی ورزشی بانوان خواهد شد.
رئوفینژاد ادامه داد: از دیگر اقدامات چشمگیر در دههفجر امسال، افتتاح رسمی فرودگاه زنجان است که پس از آن شاهد راهاندازی سیستم روشنایی استاندارد باند، راهاندازی مرز خارجی و نیز آغاز پرواز به عتبات عالیات خواهیم بود.
وی همچنین از آغاز پرواز حجعمره از فرودگاه اردیبهشتماه سال 91 خبر داد و افزود: پس از راهاندازی پروازهای خارجی، اقدام به جذب مسافران استانهای همجوار خواهد شد، لذا در صورت لزوم تعداد پروازها را با توجه به درصد استقبال مسافران افزایش خواهیم داد.
رئوفینژاد گفت: از ابتدای سال تاکنون، بیش از 37 هزار و 600 شغل در سامانه زنجان محقق شده است که پیشبینی میشود طی فرصت باقیمانده تا پایان سال بیش از 30 درصد دیگر نیز ایجاد شغل خواهد شد.
استاندار زنجان با اشاره به افزایش 1.5 برابری هدفگذاری صادرات امسال استان نسبت به سال گذشته، یادآور شد: در ابتدای سالجاری، پیشبینی و هدفگذاری صادرات استان 387 میلیارد تومان بود که با تمهیدات صورت گرفته این رقم به 500 میلیارد تومان افزایش یافته است.
رئوفی نژاد به لزوم شرکت حداکثری مردم در انتخابات دور نهم مجلس اشاره کرد و گفت: هدف دشمنان اسلام و نظام از ایجاد فتنه در کشور، حضور کمرنگ و حداقلی مردم در انتخابات است که باید با ایجاد بصیرت در بین جوانان و مردم، دشمنان کشور را ناامید کرد.
علی اسماعیلی به عنوان مدیرکل جدید روابطعمومی و امور بینالملل استانداری زنجان و امرالله حسنی نیز بهعنوان مشاور فرهنگی استاندار زنجان معرفی شد.
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