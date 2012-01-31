خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: کمک به دیگران برای قرار گرفتن در مسیر حقیقت و درستی، سعادتی بزرگ است که چنانچه شامل هریک از ما بشود، جلب رضایت خداوند و خشنودی خلق را به ارمغان خواهد داشت به همین دلیل نباید از راهنمایی و کمک فکری به دیگران دریغ کنیم.