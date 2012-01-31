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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۶:۲۸

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: کمک به دیگران برای قرار گرفتن در مسیر حقیقت و درستی، سعادتی بزرگ است که چنانچه شامل هریک از ما بشود، جلب رضایت خداوند و خشنودی خلق را به ارمغان خواهد داشت به همین دلیل نباید از راهنمایی و کمک فکری به دیگران دریغ کنیم.

آیه روز:

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنکَ رَحْمَةً إِنَّکَ أَنتَ الْوَهَّابُ.

[مى‏گویند] پروردگارا پس از آنکه ما را هدایت کردى دلهایمان را دستخوش انحراف مگردان و از جانب خود رحمتى بر ما ارزانى دار که تو خود بخشایشگرى .

سوره آل عمران، آیه 8

حدیث امروز:

پیامبراکرم (ص)

لَئِن یَهدِی اللهُ بِکَ رَجُلاً واحِداً خَیرٌ لَکَ مِنَ الدُّنیا وَ ما فِیها.

اگر خداوند بوسیله تو یک نفر را هدایت کند برای تو بهتر است از دنیا و هر آنچه در آن است.

بحارالانوار، ج2، ص2

کد مطلب 1521014

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