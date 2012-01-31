"خواست مردم" نقش مهمی در آینده کشورهای انقلابی دارد

مارک تسلر استاد علوم سیاسی دانشگاه میشیگان و مدیر مؤسسه بین‌الملل و مطالعات سیاسی این دانشگاه در مورد شکل حکومتهای آینده کشورهای انقلابی شمال آفریقا از جمله مصر، تونس و لیبی به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر گروههایی که قدرت را در دست دارند نماینده اکثریت مردم نیستند.

وی افزود: از میان کشورهای مصر، لیبی و تونس شکل و مدل حکومت آتی تونس به یک حکومت دموکراتیک نزدیکتر خواهد بود.



تسلر در مورد نقش و تأثیر اسلام در حکومتهای آینده این کشورها نیز تصریح کرد: برای پاسخ به این سؤال باید دلایلی که مردم این کشورها برای آن انقلاب کردند مورد توجه قرار گیرند. برخی دلایل اقتصادی برای انقلاب داشته‌اند در واقع مسئله بیکاری یکی از دلایل آنها برای انقلاب بوده است.

وی یادآور شد: برخی نیز دلایل دینی داشته‌اند و اسلام خواهی مورد نظر آنها بوده که حکومتهای پیشین توجهی به آن نداشته‌اند. برخی احزاب اسلامی هم حتی دارای دلایل اقتصادی برای انقلاب بوده‌اند، بر این اساس افراد در این کشورها خواستها و دلایل گوناگونی برای انقلاب داشته‌اند.

وی در مورد روابط آتی این کشورها با غرب و به ویژه با آمریکا نیز تأکید کرد: در حال حاضر اینکه علاقه و تمایلی به روابط نزدیک با غرب از سوی این کشورها باشد محل تردید است.

کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه در ادامه افزود: حکومتهای این کشورها در آینده باید خواستهای شهروندان خود را مورد نظر داشته باشند. برای حکومتهای آینده این کشورها خواست شهروندان باید در اولویت باشد و نه روابط با غرب و آمریکا.

مؤلف "اسلام و دموکراسی در خاورمیانه" یادآور شد: البته از سوی دیگر به نظر می‌رسد جهت گیریهای این کشورها هم بر منافع و خواست مردم منطبق نباشد.