جزئیات آماری انتقال دانشجویان/ ثبت درخواستهای جدید از اردیبهشت

مجتبی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه برخی جزئیات این نقل و انتقالات، گفت: در نیمسال نخست جاری تحصیلی، 21 هزار و 314 تقاضای نقل و انتقال ثبت و با 12 هزار و 149 تقاضا در دانشگاههای مبدا موافقت شد.

وی ادامه داد: از میان 12 هزار و 149 تقاضا، درخواست 7 هزار و 785 دانشجو در دانشگاههای مقصد مورد موافقت قرار گرفت، بنابراین به تقاضای 57 درصد از دانشجویان در مبدا و 64 درصد در مقصد پاسخ مثبت دادیم.

به گفته این مقام مسئول در وزارت علوم، از نظر تعداد زن و مرد، 11 هزار و 430 دانشجوی زن متقاضی نقل و انتقال و 9 هزار و 884 نفر داوطلب مرد بودند که در مبدا با 61 درصد تقاضای زنها و با 52 درصد تقاضای مردها موافقت شد. این در حالیست که درصد فوق در مقصد به 66 درصد برای داوطلبان زن و 80 درصد برای مردها عنوان شده است.

مدیر کل امور دانشجویان داخل در وزارت علوم، با ارائه آماری از وضعیت تاهل دانشجویان متقاضی نقل و انتقال اعلام کرد که 82 درصد موافقت شده ها در مقصد مجرد و 18 درصد متاهل هستند.

دانشجویانی که در این نقل و انتقال متقاضی بوده اند، 3 درصدشان در مقطع کاردانی، 82 درصدشان در مقطع کارشناسی پیوسته و 15 درصدشان در مقطع کارشناسی ناپیوسته قرار دارند.

بذرافشان در پاسخ به پرسش مهر درباره زمان بعدی آغاز نقل و انتقالات در دانشگاهها اعلام کرد که اردیبهشت ماه سال آینده سامانه خدمات آموزشی برای ثبت درخواست دانشجویان فعال می شود.

وی درباره آخرین وضعیت تغییر در آیین نامه نقل و انتقالات و میهمانی تاکید کرد: اسفندماه سال جاری جلساتی با مدیران و معاونان آموزشی دانشگاهها برای بازنگری آیین نامه نقل و انتقال برگزار می شود اما تا زمان برگزاری این جلسه، کلیات و ضوابط آیین نامه تغییری نمی کند.