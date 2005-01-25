هزاران دانش آموز تهراني فيلم فجر را رايگان مي بينند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر، برنامه زنگ سينما با هدف بهره مندي دانش آموزان علاقه مند به سينما به ويژه دانش آموزان رشته هاي مرتبط هنري هنرستان براي دومين سال متوالي اجرا مي شود.

دكتر حسين جعفري معاون هنري سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران با اعلام اين خبر افزود: در بخش زنگ سينما دانش آموزان تهراني با بليت هاي رايگان اهدايي اين سازمان فيلم هاي جشنواره فيلم فجر را تماشا مي كنند.

وي گفت: بليت هاي اهدايي در اختيار اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان قرار مي گيرد و از طريق مدارس و هنرستانها ميان علاقه مندان توزيع مي شود.

به گفته جعفري بخشي از بليط هاي سانس اول و دوم سينماهاي فرهنگ، فلسطين، سروش، پايتخت، ناهيد، كانون، آفريقا و ماندانا به برنامه زنگ سينما اختصاص يافته است.

وي اظهار اميدواري كرد در سالهاي آينده با تجهيز سالنهاي نمايش فرهنگسراها امكان بهره مندي بيشتري شهروندان از توليدات ارزنده سينمايي فراهم شود.