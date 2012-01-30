سومین همایش منادیان وحدت در کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی ستاد برگزاری سومین همایش منادیان وحدت اظهار داشت: با توجه به برگزاری دو دوره موفق این همایش مقدمات لازم برای برگزاری دوره سوم این همایش همزمان با ایام هفته وحدت در استان کردستان انجام شده است.

وی در ادامه با تبریک ایام تقارن دهه فجر و میلاد مبارک نبی مکرم اسلام (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) و همچنین هفته وحدت اظهار داشت: این همایش در راستای رسالتی بزرگ با کسب تجربیاتی که در سال های گذشته در برگزاری همایش منادیان وحدت داشته ایم، در سطح گسترده ترهمانند سال های گذشته برگزار می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان بیان کرد: کمیت همایش امسال در سطح بالایی است، گسترده بودن موضوعات و محورهای همایش و کثرت مقالات ارائه شده نشانگر موفق بودن تبلیغات و استقبال بی نظیر پژوهشگران و عالمان در محورهای گوناگون مذهبی در این همایش است.

برگزاری همایش های این چنین باعث تحکیم وحدت می شود

در ادامه این جلسه راهبردی حجت الاسلام والمسلمین محرم علی فراشی مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور ضمن تبریک فرا رسیدن ماه ربیع الاول میلاد پر خیر و برکت پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) و سلاله پاکشان امام جعفر صادق (ع) و ایام دهه فجر عنوان کرد: هدف از برگزاری این همایش ها بالا بردن سطح علمی مخاطبان در جامعه و کیفی تر کردن برنامه ها است.

وی شرکت علمای برجسته اهل تشیع و تسنن داخل و خارج کشور در فراخوان مقاله این همایش را از ویژگیها و امتیازات آن دانست و گفت: انتظار می رود که از نتایج همایش های این چنین در استان کردستان به خوبی بهره برداری شود.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور با اشاره به اهداف برگزاری این همایش یادآور شد: این همایش در راستای تحکیم و تبیین جایگاه وحدت و انسجام اسلامی و ضرورت این مهم برای تعالی و پیشرفت روزافزون مسلمانان جهان و آگاهی از توطئه های همیشگی دشمنان اسلام برگزار می شود.

سومین همایش منادیان وحدت در موضوعات راهبردهای پیامبر اعظم (ص) در تحقق وحدت و انسجام اسلامی، نقش امام صادق (ع) در تحکیم وحدت و انسجام اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، طلیعه بیداری اسلامی، فلسطین، نماد مقاومت و مظهر وحدت اقدام به فراخوان مقاله کرده است.