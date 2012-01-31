«جیرک و جورک» مژگان کلهر و آتوسا صالحی فیلمنامه انیمیشن شد

مژگان کلهر، نویسنده کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ «جیرک و جورک» کتابی بود که من و خانم صالحی پیش از این نوشته بودیم و توسط نشر مرکز منتشر شده بود، اما این بار این 2 شخصیت را در یک فیلمنامه برای انیمیشن کودکان نوشتیم. شخصیت‌ها یعنی جیرک و جورک، همان 2 شخصیت کتاب هستند، ولی داستان‌ها و اتفاقاتی که در فیلمنامه برایشان رخ می‌دهد، جدید هستند.

وی افزود: جیرک یک جیرجیرک و جورک هم یک پرنده است و مخاطب اصلی داستان‌های این 2 کودکان هستند. من و صالحی فیلمنامه را در 26 قسمت 7 دقیقه‌ای نوشتیم. در هر قسمت برای جیرک و جورک، اتفاقاتی می‌افتد که بعضاً جنبه آموزشی هم دارند. مفاهیمی مانند عید نوروز، شب یلدا، دوستی، مسائل علمی مانند مهاجرت پرنده‌ها و دیگر موضوعات به طور توام در این فیلمنامه وجود دارند.

این نویسنده در ادامه گفت: من و صالحی فیلمنامه را 20 دی در زمان مقرر تحویل مرکز انیمیشن صبا دادیم و تا جایی که خبر دارم در حال حاضر، برای طراحی و شخصیت‌سازی اثر، مذاکراتی در حال انجام است.

«جیرک و جورک» مجموعه‌ای 4 جلدی است که نشر مرکز چند سال پیش، تحت عنوان کتاب‌های مریم برای کودکان منتشر کرد.