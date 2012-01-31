اعلام آمادگی خانه هنر و صنایع دستی برای پذیرش هنرمندان صنعتگر

منوچهر عبدلی به خبرنگار مهر گفت: در خانه هنر و صنایع دستی قرار است نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی، کارگاههای آموزش زنده صنایع دستی و کارآفرینی در بخش صنایع دستی در قلب بافت تاریخی عودلاجان تهران برپا شود.

عبدلی با بیان اینکه در کنار کارگاه و ورک شاپ، چایخانه نیز برای استراحت بازدیدکنندگان طراحی شده است بیان کرد: بنا داریم تا مردم این محله را برای انجام فعالیتهای فرهنگی و هنری ترغیب کنیم.

وی با بیان اینکه توجه به گردشگری با رویکرد جذب گردشگران خارجی از جمله اهداف فعالیت این خانه است ادامه داد: قرار است یک گروه از هنرمندان الجزایری که برای برگزاری هفته صنایع دستی کشورشان به ایران آمده اند، اولین گروه از بازدیدکنندگان خارجی از این خانه باشند.

وی درباره مبلغ اجاره غرفه ها نیز گفت: مبلغ ناچیزی دریافت می شود که آن هم صرف حق شارژ خواهد شد.

این صنعتگر با اشاره به برپایی نمایشگاه دائمی صنایع دستی در ارگ آزادی نیز توضیح داد: قرار است که عموم مردم بتوانند از این نمایشگاه صنایع دستی دیدن کنند البته زمانی که محدودیت مکانی آنجا برطرف شود.

حمام تاریخی و سنتی نواب یا همان حمام "قیصر" که روز نهم بهمن ماه به خانه هنر و صنایع دستی تغییر کاربری داد در خیابان امامزاده یحیی و محله عودلاجان تهران واقع شده است.