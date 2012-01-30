فعالیت اکیپهای برف روب و نمک پاش در جاده هراز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوری پور گفت: هم اکنون 4 اکیپ راهداری به طور شبانه روزی در مسیر جاده هراز حضور دارند و به طور منظم نقاط برفگیر را برف روبی و نمک پاشی می کنند.

وی افزود: با فعالیت مستمر اکیپهای راهداری با وجود بارش سنگین باران در جاده کوهستانی هراز، مسافری تاکنون در راه نمانده است.

رئیس اداره راه وترابری جاده هراز به فعالیت اکیپهای راهداری در قالب طرح زمستانی راهداری از اواخر آبان ماه امسال به علت سرمای زود رس در این جاده اشاره کرد و افزود: هم اکنون 4 راهدارخانه در مسیر جاده هراز در امامزاده هاشم (ع )، منظریه پلور، گزنک و کهرود فعال است.

وی افزود: در طرح راهداری زمستانی اداره راه و ترابری هراز، در 64 کیلومتر از جاده و 56 کیلومتر از جاده فرعی در مسیر روستایی رینه به پلور و لاسم اجرا می شود.

رئیس اداره راه وترابری جاده هراز تصریح کرد: در طرح راهداری زمستانه 46 نیروی راهدار با تجربه در قالب شش اکیپ برفروبی ، نمک پاش وتجهیزات راهداری درجاده هراز مستقر و فعالیت خواهند کرد.

نوری پور ادامه داد: این طرح 15 فروردین ماه سال آینده در این جاده پرتردد کشور ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این اداره سعی دارد با اجرای طرح هایی شامل روکش آسفالت، نصب علائم، خط کشی شرایط مناسبی را در زمستان برای جاده پرتردد هراز ایجاد تا هیچ راننده و مسافری در طول زمستان در این جاده دچار مشکل نشود.

شهرستان آمل دارای دو اداره راه وترابری مستقل زیرنظر اداره کل راه و ترابری مازندران است و حدود 64 کیلومتر از مسیرجاده هراز از آستانه مبارکه امامزاده هاشم تا دو راهی بلده زیرپوشش اداره راه و ترابری هراز است.