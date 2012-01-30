به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز مظلومی در خصوص دیدار استقلال مقابل تراکتورسازی تبریز اظهار داشت: ترجیح میدهم دیگر در مورد این بازی صحبت نکنم، چرا که برای ما تمام شده است، فقط به ذکر این جمله بسنده میکنم که این برد بنا بر دلایلی به خود من خیلی چسبید.
همیشه شعبان، یکبار هم رمضان!
وی در واکنش به اعتراض تراکتوریها نسبت به قضاوت محسن ترکی گفت: از قدیم گفتند همیشه شعبان، یکبار هم رمضان! در همین فصل جاری بازیهای زیادی بوده که ما به لحاظ داوری ضربه خوردهایم و حالا این اتفاق برای رقیب میافتد. حریف برای ما تیم بسیار قابل احترامی بود اما من و تیمم فقط به سه امتیاز این بازی فکر میکردیم که موفق شدیم آن را هم به دست بیاوریم.
استقلال از بردن پرسپولیس سیر نمیشود
مظلومی که با سایت باشگاه استقلال گفتگو میکرد، ارزیابی خود از دربی 74 تهران که روز پنجشنبه هفته جاری برگزار میشود را این چنین مطرح کرد: مثل تیم بارسلونا که از بردن رئالمادرید هیچوقت خسته نمیشود، استقلال هم هیچگاه از بردن پرسپولیس سیر نمیشود. پرسپولیس تیم بسیار خوب، قابل احترام و با هوادارانی فهیم است که حالا مربیگری آن برعهده دنیزلی است، با این حال ما مقابل این تیم هم به برد فکر میکنیم.
هدفمان قهرمانی است
"هدف ما قهرمانی است و نام حریفان برایمان چندان تفاوتی ندارد"، وی با بیان این جمله خاطر نشان کرد: به شخصه معتقدم دلیل اصلی جذابیت لیگ ایران این دو تیم پرطرفدار استقلال و پرسپولیس است که بازیهایشان نیز نقش بسزایی در جذابیت هرچه بیشتر لیگ ایران دارند.
حتی با تیم دوممان هم به پرسپولیس نباختهایم
سرمربی تیم فوتبال استقلال ضمن تاکید براینکه هیچ نگرانی از بابت غیبت خسرو حیدری و "جی لوید ساموئل" ندارد، خاطر نشان کرد: استقلال یک تیم و یک خانواده بزرگ است که همه بازیکنان آن قابل اطمینان هستند. ما در بازیهای بسیاری چندین مهرهمان را در اختیار نداشتیم اما نتیجه گرفتهایم. حتی با تیم دوممان هم به پرسپولیس نباختهایم. اینکه میگوییم خانواده هستیم یعنی همین. منظورم از خانواده بودن یک خانواده چند نفره نیست، بلکه منظور من خانواده 40 میلیون نفری است که استقلال را دوست دارند و برای موفقیتش تلاش میکنند!
مظلومی افزود: ما به اینکه در بازیهایمان بخواهیم از بازیکنان جایگزین استفاده کنیم عادت کردهایم چون این اتفاق بارها برایمان افتاده، با این حال همیشه از پس کار برآمدهایم. مثل همیشه متحد و همدل برای موفقیت استقلال تلاش میکنیم. ما به کار گروهیمان یقین داریم، مثل بازی با تراکتورسازی که بازیکنانم توانستند بیش از 400 پاس سالم به هم بدهند و نسبت به حریف سرتر بودند.
قبل از دربی نگرانیام کمتر میشود
وی همچنین یادآور شد: نمایش گروهی ما همواره با نتایج مثبت همراه بوده ضمن اینکه این نکته را اضافه کنم که هر وقت به بازی دربی میرسیم، نگرانیهایمان کمتر میشود چون بازیکنانم بهتر و مصممتر از قبل تمرین میکنند به طوری که کارمان برای انتخاب 11 بازیکن ثابت خیلی سختتر از بازیهای قبلیمان میشود.
من و کیروش را رودرروی هم قرار ندهید
سرمربی تیم فوتبال استقلال خود را غمخوار تیم ملی خواند و گفت: حرفهایی که از قول من در مورد کارلوس کیروش مطرح شده بود بعضا درست نبودند، ضمن اینکه در مورد سایر موضوعات من نه تنها در مورد استقلال که در مورد همه لیگ حرف زدم و در واقع حرف من حرف مربیان لیگ بود. ما همه غمخوار تیمملی کشورمان هستیم و دوست داریم که ایران به جامجهانی صعود کند اما خواهش میکنم من و کیروش را رودرروی هم قرار ندهند چرا که ما کنار هم هستیم، اگر هم بحثی بین ما پیش میآید بحث مربیگری است آن هم برای ارتقای هرچه بیشتر فوتبال ایران.
آرزو میکنم ایران با کیروش موفق شود
وی افزود: وقتی بازیهای فشردهتر باشد مصدومان هم بیشتر میشوند و اینچنین تیمملی ضرر میکند. درد من هم درد تیمملی است نه فقط استقلال. ما استقلال را بزرگ و مقتدر و قوی میخواهیم تا تیمملی هم بزرگ و مقتدر و کوبنده باشد. ما بهترین همکاران تیمملی هستیم، به همین خاطر من و بقیه استقلالیها آرزو میکنیم که ایران با کیروش موفق شود.
ما سرباز استقلال هستیم
مظلومی در خاتمه خطاب به هواداران استقلال گفت: از هواداران استقلال میخواهم مثل بازی سال قبلمان مقابل النصر که حمایتی بینظیر از ما داشتند و هرگاه توپ به دست حریف میافتاد با سوتهای کرکننده ورزشگاه را به لرزه درمیآوردند، برای این بازی نیز حمایتی 90 دقیقهای از ما داشته باشند. امیدوارم که آن لشکر چند 10 هزار نفری را روز پنجشنبه در ورزشگاه ببینم چرا که ما هرکدام به نوعی سرباز استقلال هستیم و استقلال اگر حرکتی رو به جلو دارد، به خاطر هواداران بسیار پرشورش است.
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