  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۱۱

مستند"کول‌ فرح" به آمریکا رفت

مستند"کول‌ فرح" به آمریکا رفت

مستند"کول‌ فرح"به کارگردانی "مهوش شیخ‌اسلامی"در جشنواره باستان‌شناسی آمریکا به نمایش درخواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین دوره جشنواره‌ فیلم و ویدئوی آمریکا، طی روزهای 20 تا 24 اردیبهشت‌ماه سال 1391 برگزار خواهد شد و مستند"کول‌ فرح" در کنار 30 فیلم دیگر با موضوعات باستان‌شناسی و فرهنگ بومی ملل، به نمایش عمومی در خواهد آمد.

در این جشنواره کنفرانسی هم با موضوع "میراث فرهنگی" برگزار خواهد شد که در آن، ضرورت تولید فیلم در زمینه باستان‌شناسی، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است کول فرح در 70 کیلومتری شهر "ایذه" در استان خوزستان واقع شده است که در آن، از مجموعه‌ دوره ایلامی نگهداری می‌شود.

کد مطلب 1521050

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه