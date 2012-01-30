مستند"کول‌ فرح" به آمریکا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین دوره جشنواره‌ فیلم و ویدئوی آمریکا، طی روزهای 20 تا 24 اردیبهشت‌ماه سال 1391 برگزار خواهد شد و مستند"کول‌ فرح" در کنار 30 فیلم دیگر با موضوعات باستان‌شناسی و فرهنگ بومی ملل، به نمایش عمومی در خواهد آمد.

در این جشنواره کنفرانسی هم با موضوع "میراث فرهنگی" برگزار خواهد شد که در آن، ضرورت تولید فیلم در زمینه باستان‌شناسی، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است کول فرح در 70 کیلومتری شهر "ایذه" در استان خوزستان واقع شده است که در آن، از مجموعه‌ دوره ایلامی نگهداری می‌شود.