عبور از چراغ قرمز بیشترین تخلف رانندگان تهرانی/ ضبط 160 گواهینامه

سرهنگ جمال بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس قانون جدید راهنمایی و رانندگی در صورتیکه راننده ای به علت انجام تخلفات حادثه ساز به 30 نمره منفی برسد گواهینامه اش به مدت سه ماه توقیف و از رانندگی محروم می شود.

وی ادامه داد: هم اکنون علاوه بر خودروهای شخصی، خودروهای عمومی نیز توسط دوربین ها یا ماموران اعمال قانون شده و رانندگان این وسایل نمره منفی دریافت می کنند.

جانشین رئیس پلیس تهران با بیان اینکه بیشترین تخلف تهرانی ها در رانندگی عبور از چراغ قرمز و سرعت غیر مجاز است، تاکید کرد: تنها در دیماه گواهینامه 160 راننده متخلف از سوی ماموران توقیف شد.

بذرافشان از فعالیت 10 تیم کنترل پلاک خودروها و برخورد با خودروهای پلاک مخدوش در محدوده طرح ترافیک خبر داد و افزود: براساس ماده 720 قانون مجازات اسلامی هرگونه تغییر در ارقام و مشخصات پلاک و استفاده از پلاک تقلبی 6 ماهه تا یک سال حبس دارد.

وی گفت: رانندگانی که برای فرار از جریمه ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک پلاک خود را مخدوش می کنند علاوه بر جریمه و توقیف خودرو به مراجع قضایی معرفی می شوند.