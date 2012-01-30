محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر گفت: نشست ویژه بانکها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون اول رئیس جمهور برای بررسی وضعیت تسهیلات دهی سیستم بانکی در سال جاری به طرحهای اشتغال زایی یکشنبه هفته آینده در دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار خواهد شد.

فروزان مهر خاطر نشان کرد: در این جلسه قرار است بانکها آخرین اقدامات و عملکرد سیستم بانکی را در ارتباط با میزان تسهیلات پرداخت شده به طرحهای اشتغال زایی در سال جاری ارائه کنند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همچنین قرار است در این جلسه شبکه بانکی کشور موانع و مشکلات پیش روی پرداخت تسهیلات به طرحهای اشتغال زایی را گزارش کند.

وی تاکید کرد: جلسه جدید مربوط به شورای عالی اشتغال هم که قرار بود در هفته جاری در سمنان برگزار شود لغو و به زمان دیگری موکول شده است.