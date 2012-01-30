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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

یکشنبه آینده برگزارمی‌شود/

جلسه ویژه دولت برای بررسی وضعیت تسهیلات‌دهی اشتغالی بانکها

جلسه ویژه دولت برای بررسی وضعیت تسهیلات‌دهی اشتغالی بانکها

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری نشست ویژه مشترک بانکها، وزارتخانه و معاون اول رئیس جمهور برای بررسی وضعیت تسهیلات‌دهی در سالجاری به طرحهای اشتغالی در یکشنبه هفته آینده خبر داد.

محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر گفت: نشست ویژه بانکها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون اول رئیس جمهور برای بررسی وضعیت تسهیلات دهی سیستم بانکی در سال جاری به طرحهای اشتغال زایی یکشنبه هفته آینده در دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار خواهد شد.

فروزان مهر خاطر نشان کرد: در این جلسه قرار است بانکها آخرین اقدامات و عملکرد سیستم بانکی را در ارتباط با میزان تسهیلات پرداخت شده به طرحهای اشتغال زایی در سال جاری ارائه کنند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همچنین قرار است در این جلسه شبکه بانکی کشور موانع و مشکلات پیش روی پرداخت تسهیلات به طرحهای اشتغال زایی را گزارش کند.

وی تاکید کرد: جلسه جدید مربوط به شورای عالی اشتغال هم که قرار بود در هفته جاری در سمنان برگزار شود لغو و به زمان دیگری موکول شده است.

کد مطلب 1521057

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