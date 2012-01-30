اجرای تئاتر"مسافر زمین"در مشهد/ برپایی کارگاه داستان نویسی

به گزارش خبرگزاری مهر، یک فیلمنامه نویس مطرح کشور گفت: متاسفانه در سالهای اخیر فیلمنامه ها خالی از عاطفه شده اند.

مینو فرشچی در کارگاه فیلمنامه نویسی جشنواره راه روشن اظهار داشت: همواره در نگارش خود با رویکرد مثبت پیش رفته وانتخاب تلخ بین تلخ و تلخ تر را هم از دست ندهید چرا که حتی منفی ترین موارد را هم می توان از زاویه مثبت جلوه داد و تاثیرگذاری در این قسمت نهفته شده است.

وی با جمع بندی تعاریف و مفاهیم ارائه شده در این کارگاه ها، خواستار اصلاح مضامین فیلمنامه نویسی در جامعه نویسندگان شد.

این کارگاه ها با حضور جمعی از برگزیدگان و علاقمندان بخش فیلمنامه نویسی جشنواره تشکیل شد و هنرجویان به انجام تمرینات استاد و نقد قسمت هایی از چند فیلم پرداختند.

اجرای کارگاهی تئاتر"مسافر زمین"در مشهد

همزمان با برگزاری جشنواره "راه روشن" اجرای کارگاهی تئاتر"مسافر زمین" در مشهد برگزار شد.

این اجرای آموزشی طی چند روز به کارگردانی شهرام نوشیر و توسط گروهی از هنرجویان هنرستان شمایل مشهد، تمرین و در دو اجرا به روی صحنه نمایش رفت.

این نوع کارگاه آموزشی تئاتر، برای اولین بار به عنوان برنامه ای جنبی در کنار یک جشنواره برگزار شده است و خود نشان از سمت و سوی کاربردی این جشنواره دارد.

شایان ذکر است "مسافر زمین" پس از جشنواره نیز به مدت 10 شب در محل هنرستان شمایل اجرا می شود.

برپایی کارگاه داستان نویسی در جشنواره راه روشن مشهد

کارگاه آموزش داستان نویسی در حاشیه برگزاری جشنواره ملی راه روشن در مشهد برپا شد.

داستان نویس مطرح کشور در کارگاه آموزش داستان نویسی جشنواره راه روشن اظهارکرد: اینکه در کنار برگزاری یک جشنواره به آموزش و انتقال تجربیات برگزیدگان پرداخته می شود، گویای رسیدن به ضرورت در موضوع جشنواره را ه روشن است.

مجید قیصری گفت: شعار پیشگیری بهتر از درمان بسیار زیبنده سازمانی است که مسئولیت مقابله با مجرمان را دارد و بنده برگزاری این جشنواره را از بینش باز مسئولان قضایی مشهد دانسته و گام برداشتن در این مسیر خطیر را تحسین می کنم.

گفتنی است، این کارگاه ها با حضور جمعی از برگزیدگان و علاقمندان بخش ادبی تشکیل و چند داستان کوتاه از شرکت کنندگان به نقد و بررسی گذاشته شد.