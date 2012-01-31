به گزارش خبرنگار مهر، آگوتا کریستف نویسنده مجاریالاصل سوئیسی است که از بزرگترین نویسندگان معاصر سوئیس به شمار میرود و رمان «دفتر بزرگ» نیز یکی از کارهای مهم وی به شمار میرود که تاکنون به 40 زبان زنده دنیا ترجمه شده است.
این کتاب داستان 2 پسربچه را روایت میکند که مادرشان آنها را برای مصون ماندن از جنگ نزد مادربزرگشان در روستا میبرد ولی مادربزرگ انها که زنی سنگدل است روزگار آنها را سیاه می کند.
این دو پسربچه برای فرار از مشکلات زندگی سعی میکنند انسانهایی سخت باشند و به همین دلیل احساساتشان را میکشند. دو برادر دفترچه یادداشتی دارند که همه اتفاقهای زندگیشان را در آن مینویسند و نام کتاب هم اشارهای به این دفتر است.
ما در اصل دفتر انشای این دو برادر را میخوانیم؛ وگرچه داستان تهمایههای طنز دارد، ولی پر از حوادث وحشتناک و دلخراش است.
نثر نویسنده ساده و روان و مینیمال است تا ساختار اثر که مبتنی بر خاطرهنویسی دو پسربچه است با نثر همخوانی داشته باشد.
این کتاب جلد نخست از یک تریلوژی به نام «دوقلوها» است که جلد دوم با نام «مدرک» را هم اصغر نوری ترجمه کرده، ولی هنوز منتشر نشده است. ترجمه جلد سوم با نام «دروغ سوم» هم توسط وی آغاز شده است.
کریستوف در سال 1935 در مجارستان به دنیا آمد، در کشور سوییس زندگی کرد و آثاری به زبان فرانسه نوشت. «دفتر بزرگ» در سال 1986 نوشته شد و برای نویسندهاش جایزه کتاب اروپایی را برای نگارش این اثر به زبان فرانسه به همراه آورد. این اثر به مانند کابوسی است که اروپای مرکزی را در زمان جنگ جهانی دوم روایت میکند.
