مشارکت ایران- ترکیه برای تولید 10 هزار مگاوات برق

محمد بهزاد در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت اجرای رح های مشترک نیروگاهی بین ایران و ترکیهف گفت: در حال حاضر ایران و ترکیه برای ایجاد 10 هزار مگاوات ظرفیت مشترک نیروگاهی به توافق رسیده اند که قرار است بخشی از این ظرفیت نیروگاهی در هر یک از دو کشور ساخته شود.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه در فاز اول اجرای این پروژه مشترک حدود 6 هزار مگاوات و در فاز دوم چهار هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی احداث خواهد شد، تصریح کرد: با توافق انجام شده در فاز نخست اجرای این پروزه مشترک حدود چهار هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در ایران ساخته خواهد شد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه همچنین در این مرحله حدود دو هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در خاک ترکیه راه اندازی خواهد شد، اظهار داشت: همچنین با توافق دو کشور حدود یکهزار مگاوات از ظرفیت ایجاد شده در ایران به ترکیه منتقل می شود.

وی با تاکید بر اینکه در این طرح مشترک برقی بخش خصوی دو کشور همسایه فعالیت خواهند کرد، بیان کرد: بر این اساس به زودی قراردادی بین بخش خصوصی دو کشور برای نصبف و راه اندازی ظرفیت‌های جدید نیروگاهی امضا خواهد شد.

بهزاد با بیان اینکه در حال حاضر مذاکرات بین سهامداران بخش خصوصی برای عملیاتی کردن این پروژه‌های مشترک برقی در حال انجام است، تاکید کرد: به زودی با نهایی شدن مذاکرات بین دو طرف به طور رسمی علملیات ساخت این واحدهای جدید نیروگاهی در دو کشور ایران و ترکیه آغاز می شود.

میرفتاح فتاح قره باغ مدیرعامل شبکه برق ایران هم اخیرا با اشاره به راه اندازی یک خط جدید انتقال برق بین ایران و ترکیه به مهر گفته است: پیش بینی می شود تا سال آینده حجم صادرات برق ایران به این کشور همسایه تا مرز 400 کیلوولت افزایش یابد.

به گزارش مهر، در حال حاضر میزان تبادل و صادرات برق ایران حدود 230 کیلوولت در روز است که پیش بینی می شود با ساخت خط جدید این ظرفیت تا مرز 400 کیلو ولت افزایش یابد.



بر اساس برنامه زمان بندی تعریف شده در وزارت نیرو پیش بینی می شود تا سال آینده همزمان با ساخت خط جدید انتقال برق، عملیات ساخت یک پست برق و تکمیل نیروگاه برق خوی هم به پایان برسد ضمن آنکه قرار است برق نیروگاه خوی به منطقه "باش قلعه" ترکیه منتقل شود.