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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۴۱

تازه‌های جعبه جادو/

ویژه‌برنامه‌های دهه فجر شبکه‌های سیما اعلام شد

ویژه‌برنامه‌های دهه فجر شبکه‌های سیما اعلام شد

اظهارات نویسنده برنامه "رادیو 7" و معرفی ویژه برنامه‌های دهه فجر شبکه‌های گوناگون از تازه‌ترین اخبار تلویزیون است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مارال دوستی نویسنده برنامه "رادیو7" در خصوص دلایل موفقیت این برنامه گفت: فضایی که در "رادیو7 " حاکم است مبتنی بر فضای خانواده‌ها است و همین عامل باعث موفقیت این برنامه شده است که نسبت به دیگر برنامه‌های ترکیبی رسانه ملی متمایز است. ما سعی کردیم هر کاری که در "رادیو7 " ارائه می‌دهیم غیرتکراری باشد.

وی افزود: متن‌های موجود در برنامه "رادیو 7" که به همراه گروه نویسنده که خود مولف آن بودیم، براساس نوع چهره، ‌لحن، صدا، علاقه میهمانان و دوستانی که به برنامه دعوت شده است،‌ نوشته می‌شود و متن‌هایی که از کتاب‌های نویسندگان بزرگ داخلی و خارجی اقتباس می‌شود، دارای همین فاکتور و ویژگی هستند. اما آنچه که مهم بوده فرم و محتوای متن و هماهنگی به نوع علاقه، صدا و سن بازیگر در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: علاقه و اشتیاق من برای نوشتن متن در برنامه "رادیو7" و یا حضور دوستانه علاقه مند در این برنامه غیرقابل توصیف است و ازاین جهت برنامه‌ای که به مردم ارائه می‌دهیم، دوست داشته و سعی کرده هرکاری انجام می‌دهیم با فاصله گرفتن از تکرار باشد که مخاطبان با ان ارتباط خوبی برقرار کنند.

دوستی با بیان اینکه کار با منصور ضابطیان و محمد صوفی برایش بسیار خوشایند بوده، اظهار کرد: همفکری و معاشرتی که بین اهالی ضبط برنامه "رادیو 7" وجود دارد، نوعی رسیدن به شباهت سلیقه بود و همانند جریان خانواده‌ای که گاهی با چشمان خود به تعامل و همفکری هم پیش می‌روند.

ویژه برنامه‌های فجر شبکه سحر

- چهار برنامه ارسالی از ارومیه ویژه دهه فجر از 15 تا 18 بهمن به مدت 25 دقیقه از سیمای کردی پخش می‌شود. دیگر برنامه این سیما، پخش سه گزارش از اربیل عراق به مدت 25 دقیقه از 19 تا 21 بهمن ماه خواهد بود. برنامه‌های زنده "ئاسو" و "سلام تهران" نیز به موضوعات مرتبط با پیروزی انقلاب اسلامی و ایام دهه فجر خواهند پرداخت.

برنامه "ئاسو" به تهیه کنندگی شاه رضا قوامی که چهارشنبه‌ها ساعت 21:00 به وقت تهران به مدت 40 دقیقه پخش می‌شود، 12 بهمن ماه به بررسی همایش "جوانان و بیداری اسلامی" با نگاهی به تاثیرات انقلاب ایران بر انقلاب‌های اخیر منطقه و 19 بهمن ماه به بررسی تاثیر انقلاب اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره) بر تقویت وحدت میان مسلمانان می‌پردازد.

برنامه "سلام تهران" به تهیه کنندگی عبدالجواد رشیدی نیز نگاهی گذرا در قالب تصویر- نریشن به ایام دهه فجر از ورود امام خمینی به ایران تا پیروزی انقلاب در 22 بهمن ماه خواهد داشت. ضمن اینکه به دلیل تقارن ایام دهه فجر و هفته وحدت، در بخش‌های مختلف این برنامه به این موضوع وحدت میان مسلمانان پرداخته خواهد شد و کارشناسان سیاسی ابعاد مختلف این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.

دیگر برنامه سیمای کردی در ایام دهه فجر، پخش گزارش های 5 دقیقه ای ویژه پیروزی انقلاب اسلامی از 13 تا 21 بهمن ماه در برنامه خانواده سیمای کردی خواهد بود.
 

ویژه برنامه انقلابی شبکه قرآن

-"انقلاب و آیه‌ها" با هدف تببین مبانی قرآنی انقلاب اسلامی در گروه معارف و علوم قرآنی تهیه و تولید شده است. در این برنامه انعکاس برخی مولفه‌ها و آموزه‌های قرآنی نظیر استقلال طلبی و نفی سلطه، استبداد ستیزی و عدالت طلبی در جریان  انقلاب اسلامی ایران مورد تجزیه و تحلیل کارشناسان قرار گرفته است.

استفاده از گفتار متنی، تصاویر انقلاب و مصاحبه با صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه بخش‌های مختلف این برنامه را تشکیل می‌دهد که به تهیه کنندگی جعفر خوشروزاده در 10 قسمت 28 دقیقه‌ای تهیه شده و از 12 تا 22 بهمن از ساعت 20:45 تا 21:13 دقیقه از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.
 
- "فجر بیداری" کاری از گروه محافل و مناسبت‌های شبکه قرآن و معارف سیما از روز سه شنبه 11 بهمن روی آنتن می‌رود. این برنامه که به تهیه کنندگی شایقی حق در 12 قسمت 60 دقیقه‌ای تهیه شده است، گزارشی است از 12 مسجدی که در پیروزی انقلاب موثر بوده‌اند و با پخش خاطراتی از محله‌های آن مساجد به بیان حال و هوای آن روزهای انقلاب می‌پردازد.
 
از آیتم‌های دیگر فجر بیداری، گزارش مردمی در رابطه با پیروزی انقلاب و پخش تصاویر آرشیوی از وقایع سال 57، همچنین بحث کارشناسی با حضور دکتر علی اکبری است. این برنامه به صورت زنده با گویندگی امیرعطرچی به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.
 
بخش‌های متنوع در "میدان انقلاب"
 
- فرهاد نوبخت تهیه کننده ویژه برنامه دهه فجر شبکه تهران با عنوان "میدان انقلاب" گفت: این برنامه حس نوستالوژی خاصی را به بیننده القا می‌کند ، چرا که عنوان" میدان انقلاب" جایگاه ویژه‌ای در اذهان و روح ایرانیان دارد. این برنامه در سه بخش تولیدی و یک بخش استودیویی در فضایی واقعی و فعال ساخته شده است. بخش استودیوی این برنامه به گفتگوی نسل‌های انقلاب در یک فرصت 15 دقیقه‌ای می‌پردازد و در لابلای این برنامه آیتم‌های تولیدی پخش می‌شود.

نوبخت در تشریح بخش‌های مختلف برنامه تصریح کرد: محوریت بخش "قاب انقلاب" همراه شدن با هنرمندان و نقاشان انقلابی دیروز تا امروز و بررسی شعارها،  نمادها و رویدادهای انقلاب است. در این بخش یکی از شعارهای مهم انقلاب انتخاب شده و با استفاده از آرشیو و همچنین مصاحبه با مردم و کارشناشان به ماهیت و هویت شعار مورد نظر دستاوردهای آن اشاره می‌شود.

وی با اشاره به بخش دوم این برنامه تحت عنوان روی خط انقلاب ادامه داد: رویکرد این بخش  گفتگو با جوانان موفق در حوزه‌های گوناگون است. برای مثال از فعالیت یک جوان نخبه انقلابی که به موفقیت چشمگیری در زمینه علمی و فنی دست یافته است، رمز موفقیت این جوان، زمینه‌های مناسب رشد و پیشرفت جوانان پس از انقلاب به تصویر کشیده می‌شود.

این تهیه کننده در پایان گفت: حدود 30 درصد آیتم‌ها در استودیو و 70 درصد در فضاهای غیر استودیوی ضبط شده است. برنامه "میدان انقلاب" در 10 قسمت 30 دقیقه‌ای طراحی و تهیه شده است و زمان پخش آن در روزهای  دهه فجر یعنی 12 تا 22 بهمن خواهد بود. 

برنامه‌های دهه فجر گروه کودک و نوجوان

- محبوبه سمیعی زفرقندی مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه تهران در تشریح ویژه برنامه‌های دهه فجر گروه کودک و نوجوان گفت: سری جدید برنامه شاد "رنگین کمان" با ورود کارآکتر جدید، دکور و ساختار متفاوت همزمان با جشن انقلاب و ایام دهه فجر امسال ظاهر می‌شود. همچنین " بچه‌های دیروز" که مخاطب اصلی آن بزرگسالان هستند نیز به سریال‌ها، سرود و وله‌ها دهه فجر در سالهای 60 می‌پردازد که از تنوع بسیارزیادی برای مخاطبان  برخوردار است.

وی در ادامه با اشاره به بخش دیگری از برنامه‌های جشن انقلاب امسال تصریح کرد: برنامه " مثبت من " از روز 15 بهمن ماه برای گروه سنی نوجوانان شبکه تهران در نظر گرفته شده است که  موضوعات این برنامه مرتبط با رویکرد انقلاب و دستاوردهای آن است.

مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه تهران از پخش کارتون‌های شاد و جذاب در دهه فجر برای کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: رویکرد ما در برنامه‌هایمان سعی بر ایجاد فضایی مفرح و شاد بوده است که در روزهای 20 تا 22 بهمن ماه سه برنامه 80 دقیقه‌ای با  ریتم تن تن  کارتون با محتوی شاد و جذاب برای کودکان در نظر گرفته شده  که کارتون‌هایی از قیبل "بره ناقلا"، "ماداگاسکار"، "گوفی" ، "گوی اسکار" و دیگر انیمشین‌های شاد از آن جمله هستند.

سمیعی در پایان با اشاره به پخش برنامه "بچه‌ها در سرزمین دوستی" در ایام جشن انقلاب تصریح کرد: این برنامه با رویکرد آموزش ساده مهارت‌های فردی و اجتماعی برای خردسالان تولید شده که مدت زمان آن 15 دقیقه است.

- سید محمد سید رضی تهیه کننده برنامه "هوا دلپذیر شد" در تشریح این برنامه گفت: نام این برنامه  بر گرفته از سرود معروف انقلابی سال 57 "هوا دلپذیر شد" است که در واقع تجلی کننده شادی و نشاط  ملت بزرگ ایران مردم از پیروزی انقلاب اسلامی  در آن دوران است.

سید رضی با اشاره به اینکه خوانندگان ، هنرمندان ، ورزشکاران ،  بزرگان انقلاب .. مهیمان ویژه این برنامه 60 دقیقه‌ای هستند، ادامه داد: این جنگ شادی دارای بخش‌های متنوع شاد زیادی برای مخاطبان است که در کنار آن بخش گفتگویی ویژه با محوریت چشم اندازهای انقلاب و مشکلات پیش روی آن لحاظ شده است.

تهیه کننده سری قبل مسابقه "ردپا" " باغ کتاب"و جنگ‌های شبانه عنوان کرد: در این برنامه سعی کردیم تا با ایجاد دکور زیبا، و مجریان مجرب برنامه زنده مفرحی را برای شهروندان تهرانی در طول ایام دهه فجر به تصویر بکشیم. سری جدید مسابقه حافظه برتر که در حقیقت رقابت میان نخبگان جامعه است با دکور و رویکرد جدید در دست تولید است.

پخش سریال‌های تازه از شبکه سحر

- مجموعه‌های تلویزیونی "چشمان آبی زهرا"، "حلقه سبز" و "در چشم باد" به ترتیب در حال پخش از سیماهای آذری، فرانسوی و بوسنیایی شبکه سحر هستند. پخش سریال "چشمان آبی زهرا" در 6 قسمت 35 دقیقه‌ای از ابتدای بهمن ماه از سیمای آذری آغاز شده است.

"چشمان آبی زهرا" به مدیریت سعید بحرالعلومی و گویندگی علی احمدی، شهباز دولت نژاد، محمد رضایی، سعید بحرالعلومی و افروز ظهیر در سیمای آذری دوبله شده است. "حلقه سبز" نیز در 18 قسمت 30 دقیقه‌ای با سرپرستی رحمان رستم‌پور از اوایل تیر تا پایان شهریورماه سال جاری به زبان فرانسوی زیرنویس شده است. محمد امین زمانی آن را ترجمه کرده و عزیزه رحیم زاده زیرنویس فرانسوی سریال را بر عهده داشته است.

سریال تلویزیونی "در چشم باد" نیز هر روز ساعت 23:30 به وقت تهران پخش می‌شود. زیرنویس بوسنیایی "در چشم باد" به سرپرستی رحمان رستم پور در 44 قسمت 50 دقیقه‌ای از اول مرداد ماه آغاز شده و سه ماه به طول انجامیده است. اصغر نیک سیرت ترجمه و مهدی سعادت احمدنیا اپراتوری زیرنویس بوسنیایی این سریال را بر عهده داشته‌اند.

- سریال‌های "پیشواز، بچه‌های بهشت، روزی روزگاری شاه آباد" و برنامه‌های "روایت انقلاب" و "بهار انقلاب" به عنوان ویژه برنامه‌های شبکه دو سیما در دهه فجر انقلاب اسلامی معرفی شدند.

ویژه برنامه‌های فجر شبکه تهران

- ارتباط زنده و مستقیم از حرم مطهر بنیانگذار انقلاب در روز 12 بهمن و نمایش حضور راهپیمایی یوم الله 22 بهمن دو ویژه برنامه گروه فرهنگ و اجتماعی شبکه تهران است. شهرام راد تهیه کننده این دو ویژه برنامه دهه فجر از گروه فرهنگ و اجتماعی تشریح کرد: " ویژه برنامه 12 بهمن یک برنامه 3 ساعته زنده است که ارتباط زنده و مستقیم با حرم بنیانگذار انقلاب از ساعت 9 صبح تا 12 برقرار می‌کند. این برنامه با هدف یاد آوری ورود تاریخی رهبر کبیر انقلاب اسلامی طراحی شده است.

وی افزود: همچنین در حول این برنامه کارشناسان، هنرمندان عرصه انقلاب و خوانندگان ترانه و سرودهای انقلاب به عنوان مهمان حضور دارند و هنرمندانی چون مانند رضا رویگری ، امیر تاجیک و.... شرکت خواهند داشت.

کد مطلب 1521067

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