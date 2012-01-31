به گزارش خبرگزاری مهر، مارال دوستی نویسنده برنامه "رادیو7" در خصوص دلایل موفقیت این برنامه گفت: فضایی که در "رادیو7 " حاکم است مبتنی بر فضای خانواده‌ها است و همین عامل باعث موفقیت این برنامه شده است که نسبت به دیگر برنامه‌های ترکیبی رسانه ملی متمایز است. ما سعی کردیم هر کاری که در "رادیو7 " ارائه می‌دهیم غیرتکراری باشد.

وی افزود: متن‌های موجود در برنامه "رادیو 7" که به همراه گروه نویسنده که خود مولف آن بودیم، براساس نوع چهره، ‌لحن، صدا، علاقه میهمانان و دوستانی که به برنامه دعوت شده است،‌ نوشته می‌شود و متن‌هایی که از کتاب‌های نویسندگان بزرگ داخلی و خارجی اقتباس می‌شود، دارای همین فاکتور و ویژگی هستند. اما آنچه که مهم بوده فرم و محتوای متن و هماهنگی به نوع علاقه، صدا و سن بازیگر در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: علاقه و اشتیاق من برای نوشتن متن در برنامه "رادیو7" و یا حضور دوستانه علاقه مند در این برنامه غیرقابل توصیف است و ازاین جهت برنامه‌ای که به مردم ارائه می‌دهیم، دوست داشته و سعی کرده هرکاری انجام می‌دهیم با فاصله گرفتن از تکرار باشد که مخاطبان با ان ارتباط خوبی برقرار کنند.

دوستی با بیان اینکه کار با منصور ضابطیان و محمد صوفی برایش بسیار خوشایند بوده، اظهار کرد: همفکری و معاشرتی که بین اهالی ضبط برنامه "رادیو 7" وجود دارد، نوعی رسیدن به شباهت سلیقه بود و همانند جریان خانواده‌ای که گاهی با چشمان خود به تعامل و همفکری هم پیش می‌روند.

ویژه برنامه‌های فجر شبکه سحر

- چهار برنامه ارسالی از ارومیه ویژه دهه فجر از 15 تا 18 بهمن به مدت 25 دقیقه از سیمای کردی پخش می‌شود. دیگر برنامه این سیما، پخش سه گزارش از اربیل عراق به مدت 25 دقیقه از 19 تا 21 بهمن ماه خواهد بود. برنامه‌های زنده "ئاسو" و "سلام تهران" نیز به موضوعات مرتبط با پیروزی انقلاب اسلامی و ایام دهه فجر خواهند پرداخت.

برنامه "ئاسو" به تهیه کنندگی شاه رضا قوامی که چهارشنبه‌ها ساعت 21:00 به وقت تهران به مدت 40 دقیقه پخش می‌شود، 12 بهمن ماه به بررسی همایش "جوانان و بیداری اسلامی" با نگاهی به تاثیرات انقلاب ایران بر انقلاب‌های اخیر منطقه و 19 بهمن ماه به بررسی تاثیر انقلاب اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره) بر تقویت وحدت میان مسلمانان می‌پردازد.

برنامه "سلام تهران" به تهیه کنندگی عبدالجواد رشیدی نیز نگاهی گذرا در قالب تصویر- نریشن به ایام دهه فجر از ورود امام خمینی به ایران تا پیروزی انقلاب در 22 بهمن ماه خواهد داشت. ضمن اینکه به دلیل تقارن ایام دهه فجر و هفته وحدت، در بخش‌های مختلف این برنامه به این موضوع وحدت میان مسلمانان پرداخته خواهد شد و کارشناسان سیاسی ابعاد مختلف این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.

دیگر برنامه سیمای کردی در ایام دهه فجر، پخش گزارش های 5 دقیقه ای ویژه پیروزی انقلاب اسلامی از 13 تا 21 بهمن ماه در برنامه خانواده سیمای کردی خواهد بود.



ویژه برنامه انقلابی شبکه قرآن

-"انقلاب و آیه‌ها" با هدف تببین مبانی قرآنی انقلاب اسلامی در گروه معارف و علوم قرآنی تهیه و تولید شده است. در این برنامه انعکاس برخی مولفه‌ها و آموزه‌های قرآنی نظیر استقلال طلبی و نفی سلطه، استبداد ستیزی و عدالت طلبی در جریان انقلاب اسلامی ایران مورد تجزیه و تحلیل کارشناسان قرار گرفته است.

استفاده از گفتار متنی، تصاویر انقلاب و مصاحبه با صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه بخش‌های مختلف این برنامه را تشکیل می‌دهد که به تهیه کنندگی جعفر خوشروزاده در 10 قسمت 28 دقیقه‌ای تهیه شده و از 12 تا 22 بهمن از ساعت 20:45 تا 21:13 دقیقه از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

- "فجر بیداری" کاری از گروه محافل و مناسبت‌های شبکه قرآن و معارف سیما از روز سه شنبه 11 بهمن روی آنتن می‌رود. این برنامه که به تهیه کنندگی شایقی حق در 12 قسمت 60 دقیقه‌ای تهیه شده است، گزارشی است از 12 مسجدی که در پیروزی انقلاب موثر بوده‌اند و با پخش خاطراتی از محله‌های آن مساجد به بیان حال و هوای آن روزهای انقلاب می‌پردازد.

از آیتم‌های دیگر فجر بیداری، گزارش مردمی در رابطه با پیروزی انقلاب و پخش تصاویر آرشیوی از وقایع سال 57، همچنین بحث کارشناسی با حضور دکتر علی اکبری است. این برنامه به صورت زنده با گویندگی امیرعطرچی به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.



بخش‌های متنوع در "میدان انقلاب"

- فرهاد نوبخت تهیه کننده ویژه برنامه دهه فجر شبکه تهران با عنوان "میدان انقلاب" گفت: این برنامه حس نوستالوژی خاصی را به بیننده القا می‌کند ، چرا که عنوان" میدان انقلاب" جایگاه ویژه‌ای در اذهان و روح ایرانیان دارد. این برنامه در سه بخش تولیدی و یک بخش استودیویی در فضایی واقعی و فعال ساخته شده است. بخش استودیوی این برنامه به گفتگوی نسل‌های انقلاب در یک فرصت 15 دقیقه‌ای می‌پردازد و در لابلای این برنامه آیتم‌های تولیدی پخش می‌شود.