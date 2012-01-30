بهره برداری از 92 طرح زیربنایی و کشاورزی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عظیمی افزود: این طرحها با اعتباری بالغ بر 293 میلیارد و 809 میلیون ریال مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی افزود: با بهره برداری از این 92 پروژه، حدود 8 هزار و 175 تن به میزان محصولات تولیدی استان افزوده خواهد شد.



عظیمی اظهار داشت: در ایام دهه فجر امسال تعداد 50 پروژه زیربنایی و خدماتی با اعتباری بالغ بر 19میلیارد و 140 میلیون ریال در بخش آب و خاک و امور فنی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی گفت: 12 طرح آبیاری تحت فشار در سطح بیش از 124 هکتار، دو طرح لایروبی و مرمت و بازسازی آب بندان، چشمه و نهر سنتی، سه طرح تجهیز و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری، 15 طرح احداث پوشش کانال بتنی، 4 طرح ایستگاه پمپاژ،7 طرح حفر، تجهیز و برقدار کردن چاههای در دهه فجر امسال افتتاح می شود.

عظیمی ادامه داد: 8 طرح پرورش مرغ گوشتی، 5 طرح پروار بندی گوساله و دامداری، یک پروژه پرورش مرغ گوشتی، یک پروژه پرورش گاو شیری، یک طرح احداث سردخانه و انبارمرکزی، یک طرح بسته بندی و سورتینگ مرکبات، 6 پروژه پرورش ماهی قزل آلا از جمله طرحهای تولیدی قابل افتتاح در ایام دهه فجر است.

عظیمی گفت: مازندران در تولید برنج، مرکبات، گل وگیاه، جوجه یکروزه و گوشت مرغ و ماهیان گرمابی رتبه نخست را در کشور دارد.