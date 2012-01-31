علیرضا رئیسیان درباره بیانیه منتشر شده از طرف خانه سینما به خبرنگار مهر گفت: مسائلی که چند وقت اخیر درباره عملکرد مدیریت خانه سینما مطرح شده بسیاری از جریان‌های پنهان سینمایی در چند سال اخیر را برملا کرده‌است.

وی افزود: این مسائل باعث به وجود آمدن عکس‌العمل‌های آشکار و شتابزده‌ای با سوء‌استفاده از حیثیت اهالی سینما شده‌است و عده‌ای به عنوان آلت دست برخی افراد قرار گرفته‌اند.

رئیسیان ادامه داد: من از بابت این اتفاقات متاسفم اما از این نظر خوشحالم که دیگر هنرمندان هم کم‌کم متوجه می‌شوند که این گروه رانت‌خوار حرفه‌ای به هر کاری دست می‌زنند تا بتوانند به نتیجه دلخواه دست یابند. از زیر سوال بردن عملکرد سینماگران گرفته تا خدشه‌دار کردن حیثیت خانه سینما.

کارگردان "چهل سالگی" گفت: خوشبختانه در این مسیر نام عقلا و هنرمندان بزرگ و سرشناس قرار ندارد. معتقدم صدور این بیانیه مشکوک‌‌ترین حرکتی است که در طول 30 سال اخیر در سینمای ایران شاهدش بوده‌ایم.

مدیرعامل سابق خانه سینما افزود: پرسش اصلی این است که آیا این قبیل رانت‌بر حاضرند حامیان دو هزارنفره را در پروژه‌های خود شریک کنند و سهمی هرچند اندک از 200 میلیارد رانت چند ساله اخیر را برای معیشت آنها اختصاص دهند. تاریخ قضاوت خواهد کرد.