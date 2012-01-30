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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۲۰

در کهگیلویه و بویراحمد/

شناسایی و درمان بیماران مبتلا به سل مشکل است

شناسایی و درمان بیماران مبتلا به سل مشکل است

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت، یکی از مشکلات اساسی استان کهگیلویه و بویراحمد را شناسایی و درمان بیماران مبتلا به سل و ایدز عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی گویا بعداز ظهر دوشنبه در بازدید از گروه بیماریهای استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: دلیل این موضوع شاید بافت فرهنگی و عشیره ای منطقه و عدم توجیه و آموزش مردم در این خصوص باشد. 

وی بیان کرد: همکاری معاونت‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و حمایت رئیس دانشگاه از برنامه‌های گروه بیماری‌ها نقش اساسی در توفیق اهداف تعیین شده در شناسایی و درمان این بیمار‌یها دارد.

گویا، کمبود نیروی انسانی در بخش بیماریهای این استان را از دیگر مشکلات عنوان کرد و اظهار داشت: بدون شک نیروی انسانی متخصص لازمه پیشبرد اهداف در بخش‌های مختلف است.

وی همچنین بر رشد فرهنگ سلامت از طریق اطلاع رسانی در این استان تاکید کرد و گفت: بروز خیلی از بیماریها ناشی از ناآگاهی است که می توان با آموزش های بهداشتی از بروز آنها پیشگیری کرد.

کد مطلب 1521076

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