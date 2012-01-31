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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۲۳

محمدی تاکید کرد:

جذب حداکثری جوانان البرزی اولویت هیئت تیراندازی است

جذب حداکثری جوانان البرزی اولویت هیئت تیراندازی است

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت تیراندازی استان البرز بر جذب جوانان استان به رشته ورزشی تیر اندازی تاکید کرد.

امید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه استان البرز دارای استعداد و پتانسیل های بسیار خوبی در رشته ورزشی تیراندازی است، جذب نیروهای جوان به عنوان یکی از اهداف مهم هیئت است.

وی در خصوص آیئن نامه لیگ تیر اندازی افزود: میزبانی مسابقات به صورت اختیاری است و سالن استان میزبان ملزم به داشتن حداقل هفت خط استاندارد است.

وی ادامه داد: تعداد نفرات هر تیم حداکثر 6 نفر و حداقل 4 نفر است که حضور یک نفر از جوانان الزامی است.

رئیس هیئت تیراندازی استان البرز گفت: در ترکیب هر تیم حضور حداکثر یک نفر لیگ برتری در هر رشته ای از جمله تفنگ و تپانچه در حوزه خانم و آقایان الزامی است.

محمدی اشاره کرد: تجهیزات شرکت کنندگان در مسابقه مطابق استاندارد کنترل خواهد شد.
 

کد مطلب 1521077

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