جذب حداکثری جوانان البرزی اولویت هیئت تیراندازی است

امید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه استان البرز دارای استعداد و پتانسیل های بسیار خوبی در رشته ورزشی تیراندازی است، جذب نیروهای جوان به عنوان یکی از اهداف مهم هیئت است.



وی در خصوص آیئن نامه لیگ تیر اندازی افزود: میزبانی مسابقات به صورت اختیاری است و سالن استان میزبان ملزم به داشتن حداقل هفت خط استاندارد است.



وی ادامه داد: تعداد نفرات هر تیم حداکثر 6 نفر و حداقل 4 نفر است که حضور یک نفر از جوانان الزامی است.



رئیس هیئت تیراندازی استان البرز گفت: در ترکیب هر تیم حضور حداکثر یک نفر لیگ برتری در هر رشته ای از جمله تفنگ و تپانچه در حوزه خانم و آقایان الزامی است.



محمدی اشاره کرد: تجهیزات شرکت کنندگان در مسابقه مطابق استاندارد کنترل خواهد شد.

