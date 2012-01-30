سوریه موافقت خود را با انجام مذاکره با مخالفان در مسکو اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری گزارش داد روسیه اعلام کرد دولت سوریه موافقت خود را با انجام مذاکرات غیر رسمی با مخالفان در مسکو اعلام کرده است.



این شبکه به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرده است، با این حال گروههای مخالف با تحریک و حمایتهای مالی و تسلیحاتی گسترده آمریکا و متحدان غربی و عربی آنها به اقدامات خشونت آمیز خود در برخی مناطق سوریه ادامه می دهند و در این زمینه از حمایتهای گسترده رسانه ای نیز برخوردار هستند.



آخرین خبرها درباره سوریه حاکی از مذاکرات سری هیئتی از مخالفان سوری در نیویورک برای دیدار با اعضای شورای امنیت و فشارهای برخی رژیمهای عربی به سرکردگی عربستان و قطر بر روسها برای موافقت با پیش نویس قطعنامه ضد سوری کشورهای عربی و غربی حکایت می کند.