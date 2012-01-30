به گزارش خبرنگار مهر، بدافزار واژه کوتاه شده نرم افزار مخرب (malicious software) است که برای توصیف تمام ویروسها، کرمها، جاسوس افزارها و تقریبا هر چیزی که به طور خاص برای صدمه به رایانه و یا سرقت اطلاعات طراحی شده به کار می رود.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای – ماهر- برای ارتقای امنیت فضای تبادل اطلاعات در پایان هر ماه پس از جمع آوری و تحلیل داده‌ از شبکه تله بدافزار گزارشی مبنی بر میزان گستره آلودگی سیستم های رایانه ای به انواع بدافزار در استانهای کشور ارائه می کند که این امر بیانگر تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده شناسایی شده در هر استان است.

بروز بیشترین حملات انواع بدافزارها در شهریورماه

براین اساس سازمان فناوری اطلاعات با راه اندازی مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای نسبت به ایجاد تله بدافزار در کشور اقدام کرده تا از حملات رایانه ای در سطح شبکه اینترنت جلوگیری کند. این شبکه که با هدف ثبت نقاط ضعف امنیتی سیستم‌های رایانه ای و نوع حمله به آنها در کشور به عنوان یک پروژه ملی تعریف شده ماهانه به صورت میانگین بالغ بر یک هزار و 600 بدافزار را به دام می اندازد. آمارهای به دست آمده در هشت ماه نخست امسال نشان می دهد که بیشترین تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده شناسایی شده مربوط به استانهای تهران، یزد، آذربایجان شرقی و کرمانشاه بوده و در این راستا این استانها از نظر تعداد آدرسهای آلوده و نیز تعداد دفعات ارسال نرم افزار مخرب در مکانهای اول این جدول قرار دارند.



در بررسی های به عمل آمده بیشترین حمله بدافزارها به استانهای کشور در شهریورماه امسال به یکهزار و 41 مورد آدرس اینترنتی آلوده شکل گرفته که دراین مورد 188آدرس اینترنتی شناسایی شده مربوط به استان یزد، 149 مورد مربوط به آذربایجان شرقی و 141مورد مربوط به تهران بوده است. به گزارش مهر، ماهانه میلیونها رایانه در سراسر جهان مورد حملات انواع نرم افزارهای مخرب قرار می گیرند و در کشور ما نیز برخی آمار ارائه شده از خطر حمله به حدود 50 تا 60 درصد سیستمهای رایانه ای خبر می دهد.آمارهای به دست آمده در هشت ماه نخست امسال نشان می دهد که بیشترین تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده شناسایی شده مربوط به استانهای تهران، یزد، آذربایجان شرقی و کرمانشاه بوده و در این راستا این استانها از نظر تعداد آدرسهای آلوده و نیز تعداد دفعات ارسال نرم افزار مخرب در مکانهای اول این جدول قرار دارند.در بررسی های به عمل آمده بیشترین حمله بدافزارها به استانهای کشور در شهریورماه امسال به یکهزار و 41 مورد آدرس اینترنتی آلوده شکل گرفته که دراین مورد 188آدرس اینترنتی شناسایی شده مربوط به استان یزد، 149 مورد مربوط به آذربایجان شرقی و 141مورد مربوط به تهران بوده است.

در ماههای فروردین، ‌اردیبهشت و خرداد به ترتیب 293، 358 و637 مورد آدرس اینترنتی آلوده به انواع نرم افزار مخرب در استانهای کشور شناسایی شده اند که این آمار در ماههای تیر، مرداد ، شهریور، مهر و آبان نیز به ترتیب 604 ، 669 ، 1041 ، 819 و 503 مورد اعلام شده است.

تهران و یزد آلوده ترین استانها به انواع نرم افزارهای مخرب اینترنتی



به گزارش مهر، گزارشهای ارائه شده از مرکز ماهر در هشت ماهه نخست سال جاری نشان می دهد که سیستم های رایانه ای استانهای تهران و یزد و آذربایجان شرقی بیشترین نقاط ضعف امنیتی در کشور را دارا هستند و میزان درصد آلودگی آدرس های اینترنتی در این استانها به مراتب بیشتر از دیگر استانها است.



بررسیها نشان می دهد که در هشت ماه نخست امسال استان تهران به ترتیب 115 بار، 134 ، 180 ، 141 ، 172 ، 141و 47 بار مورد حملات انواع بدافزار قرار گرفته و این تعداد آدرس آلوده اینترنتی در این استان شناسایی شده است.

بعد از تهران نیز استانهای یزد و آذربایجان شرقی بیشترین میزان گستره آلودگی در استانهای کشور را به انواع بدافزارها دارد.