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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۳۴

در دهه فجر/

18 پروژه منابع طبیعی خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

18 پروژه منابع طبیعی خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی از افتتاح 18 پروژه منابع طبیعی استان همزمان با ایام دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله شریفی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 645 میلیون ریال استان به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه با اجرای این پروژه ها برای 53 نفر در استان شغل ایجاد شده است، بیان کرد: همچنین سه هزار و 675 خانوار نیز از مزایای این پروژه ها بهره مند می شوند.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی ادامه داد: پروژه های دهه فجر در حوزه های آبخیزداری، مرتع داری، کمربند حفاظتی و بیابان زدایی بوده است.

وی نهال کاری، تجهیز چاه ها و مدیریت هرزآب از جمله پروژه های منابع طبیعی استان عنوان کرد.

شریفی از افزایش 7.5 درصدی اعتبارات منابع طبیعی استان در سال جاری خبر داد و بیان کرد: امسال تاکنون بیش از 9 میلیارد و 900 میلیون تومان به منابع طبیعی استان اختصاص یافته است.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی عرصه های منابع طبیعی استان را  بیش از 9 میلیون هکتار عنوان کرد و گفت: از این میزان  برای بیش از هفت میلیون و 500 هکتار به نام دولت سند صادر شده است.

شریفی بیان داشت: تا پایان برنامه پنجم توسعه باید عرصه های باقی مانده به میزان یک میلیون و 506 هزار و 880 هکتار سندار شوند.

کد مطلب 1521098

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