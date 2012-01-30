18 پروژه منابع طبیعی خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله شریفی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 645 میلیون ریال استان به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه با اجرای این پروژه ها برای 53 نفر در استان شغل ایجاد شده است، بیان کرد: همچنین سه هزار و 675 خانوار نیز از مزایای این پروژه ها بهره مند می شوند.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی ادامه داد: پروژه های دهه فجر در حوزه های آبخیزداری، مرتع داری، کمربند حفاظتی و بیابان زدایی بوده است.

وی نهال کاری، تجهیز چاه ها و مدیریت هرزآب از جمله پروژه های منابع طبیعی استان عنوان کرد.

شریفی از افزایش 7.5 درصدی اعتبارات منابع طبیعی استان در سال جاری خبر داد و بیان کرد: امسال تاکنون بیش از 9 میلیارد و 900 میلیون تومان به منابع طبیعی استان اختصاص یافته است.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی عرصه های منابع طبیعی استان را بیش از 9 میلیون هکتار عنوان کرد و گفت: از این میزان برای بیش از هفت میلیون و 500 هکتار به نام دولت سند صادر شده است.

شریفی بیان داشت: تا پایان برنامه پنجم توسعه باید عرصه های باقی مانده به میزان یک میلیون و 506 هزار و 880 هکتار سندار شوند.