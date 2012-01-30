آموزش آتش نشانان روستایی کشور در آمل آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد محمدزاده گفت: در این دوره آموزشی 17 نفر از مشمولان پایگاههای آتش نشانی روستایی در دهیاریهای کشور حضوردارند.

وی افزود: دوره آموزش آتش نشانی مقدماتی به مدت 14 روز در مرکز آموزش علمی و کاربردی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل ساخابرگزار می شود.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل ادامه داد: در این دوره آموزشی، مشمولان پایگاههای آتش نشانی روستایی در دهیاری استانهای، اصفهان، فارس، کرمان، کرمانشاه، لرستان، مازندران، مرکزی، گیلان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی حضور دارند.

محمدزاده گفت: این دوره آموزشی به منظور پیشبرد اهداف آموزشی و ترویج فرهنگ ایمنی در بین دهیاریها و روستاها درنظر گرفته شده است.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل به واسطه دارا بودن امکانات، تجهیزات و مرکز آموزش عالی علمی و کاربردی آتش نشانی و خدمات ایمنی(ساخا) به عنوان یک مرکز آموزشی از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور محسوب می شود.

