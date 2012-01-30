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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۵۱

آموزش آتش نشانان روستایی کشور در آمل آغاز شد

آموزش آتش نشانان روستایی کشور در آمل آغاز شد

آمل - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل از برگزاری چهارمین دوره آموزش آتش نشانی مقدماتی ویژه مشمولان پایگاههای آتش نشانی روستایی در دهیاریهای کشور به میزبانی آمل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد محمدزاده گفت: در این دوره آموزشی 17 نفر از مشمولان پایگاههای آتش نشانی روستایی در دهیاریهای کشور حضوردارند.

وی افزود: دوره آموزش آتش نشانی مقدماتی به مدت 14 روز در مرکز آموزش علمی و کاربردی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل ساخابرگزار می شود.
 
سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل ادامه داد: در این دوره آموزشی، مشمولان پایگاههای آتش نشانی روستایی در دهیاری استانهای، اصفهان، فارس، کرمان، کرمانشاه، لرستان، مازندران، مرکزی، گیلان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی حضور دارند.
 
محمدزاده  گفت: این دوره آموزشی به منظور پیشبرد اهداف آموزشی و ترویج فرهنگ ایمنی در بین دهیاریها و روستاها درنظر گرفته شده است.
 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل به واسطه دارا بودن امکانات، تجهیزات و مرکز آموزش عالی علمی و کاربردی آتش نشانی و خدمات ایمنی(ساخا) به عنوان یک مرکز آموزشی از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور محسوب می شود.
 
کد مطلب 1521109

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