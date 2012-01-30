14 بازیکن به اردوی تیم فوتسال امید ایران دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم خیام، محمد زارعی، حمیدرضا یوسفی، علی اسدی و محمد بیضایی (اصفهان)، اسماعیل عباسیان و مسعود سعادتی (خراسان رضوی)، علیرضا وفایی و ناصر اطمینان (قم)، علی عابدین و امین مجیدی‌پور (تهران)، بابک سهرابی (فارس)، مسلم رستمی‌ها (آذربایجان شرقی)، سالار وظیفه شناس (گیلان) نفراتی هستند که باید 15 بهمن‌ماه خود را به کادر فنی تیم ملی فوتسال در کمپ تیم‌های ملی معرفی کنند.

"جوراندیرو"، سرمربی تیم فوتسال امید ایران 14 بازیکن فوق را به منظور دیدار مقابل تیم ملی اندونزی به اردو دعوت کرده است.

