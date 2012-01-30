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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۳۵

برای دیدار با اندونزی؛

14 بازیکن به اردوی تیم فوتسال امید ایران دعوت شدند

14 بازیکن به اردوی تیم فوتسال امید ایران دعوت شدند

کادر فنی تیم فوتسال امید کشورمان 14 بازیکن را به اردوی آماده سازی این تیم دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم خیام، محمد زارعی، حمیدرضا یوسفی، علی اسدی و محمد بیضایی (اصفهان)، اسماعیل عباسیان و مسعود سعادتی (خراسان رضوی)، علیرضا وفایی و ناصر اطمینان (قم)، علی عابدین و امین مجیدی‌پور (تهران)، بابک سهرابی (فارس)، مسلم رستمی‌ها (آذربایجان شرقی)، سالار وظیفه شناس (گیلان) نفراتی هستند که باید 15 بهمن‌ماه خود را به کادر فنی تیم ملی فوتسال در کمپ تیم‌های ملی معرفی کنند.

"جوراندیرو"، سرمربی تیم فوتسال امید ایران 14 بازیکن فوق را به منظور دیدار مقابل تیم ملی اندونزی به اردو دعوت کرده است.

کد مطلب 1521110

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