استودیو تلاوت افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین محمدزاده مدیر شبکه رادیویی قرآن در این مراسم ضمن تبریک افتتاح استودیوی ویژه تلاوت این شبکه رادیویی به جامعه قرآنی در این خصوص گفت: با توجه به ضرورت راه اندازی استودیویی مجهز برای ضبط بهتر تلاوت های قرآنی این استودیو که از ظرفیت بالای سخت افزاری و نرم افزاری برخوردار است به بهره برداری رسید.

در افتتاح استودیوی ویژه تلاوت رادیو قرآن، محمد صوفی معاون رئیس سازمان صدا و سیما در امور صدا نیز حضور داشت.

این مراسم در حاشیه رونمایی از لوح فشرده با ستارگان آسمان تلاوت ایران اسلامی در آستانه سالروز تأسیس این شبکه صورت پذیرفت.

مراسم افتتاح استودیو تلاوت دیروز دوشنبه 10 بهمن برگزار شد.